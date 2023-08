La médica Mariana Lestelle dio detalles de la salud de Silvina Luna y explicó por qué el daño es “irreversible”

La salud de Silvina Luna generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Su drama comenzó en 2011, cuando se sometió a una cirugía estética en manos del médico Anibal Lotocki, quien le introdujo metacrilato en el organismo durante una intervención, provocándole insuficiencia renal. El 13 de junio de este año la modelo fue ingresada de urgencia al Hospital Italiano por una complicación pulmonar por una bacteria y estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UCI) durante casi un mes. Gracias a una mejoría, logró salir de Terapia Intensiva y continuar con su recuperación en otro sector del centro médico. No obstante, este jueves se supo que el cuadro empeoró y debieron sedarla y alimentarla con una sonda.

En diálogo con LAM, la médica Mariana Lestelle (MP 81598) hizo una descripción detallada de la condición de la modelo y explicó por qué el daño “es irreversible”.

Luego de que trascendiera la noticia, en LAM, Yanina Latorre compartió públicamente el mensaje que le envió Ángel de Brito de acuerdo a lo que le dijo Ezequiel, el hermano de Silvina, quien es su pilar y máximo apoyo, en estos días tan difíciles. “Está con una sonda en terapia; tiene atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada y están esperando el momento para ponerle el respirador, esperando hasta el último minuto. La están alimentando con sonda, porque el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, expresó la panelista.

Entonces intervino la doctora Lestelle quien explicó qué implicaría que a Luna volvieran a intubarla y por qué están esperando hasta “último minuto”. “Acá hay una decisión difícil de tomar, y es una decisión ética. Cada vez que uno hace una intervención médica, tiene que saber por qué la hace y para qué la hace; porque con esto va a cambiar las condiciones de vida del paciente. Por eso todos los hospitales tenemos Comité de ética”, indicó.

“Silvina siempre tuvo un cuadro crítico, porque hay órganos que están fallando, como son los riñones, e hizo un cuadro aún más crítico cuando hizo una sepsis, que la llevo a una falla multiorgánica de la cual pudo salir”, sostuvo Lestelle, pero advirtió: “Hay cosas que son irreversibles, como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicialmente salió (la primera internación), pero no cambió su situación renal”.

La médica destacó que los profesionales del Italiano son “excelentes”, y “si no plantearon un trasplante, fue porque no se daban las condiciones para hacerlo, porque para eso el paciente tiene que estar entero”. En este sentido, dio detalles de como se prepara a un paciente para recibir un trasplante. “Si los colegas del Hospital, en tres meses de internación que lleva Silvina, no consideraron que era posible un trasplante, esa patología siguió y es irreversible”, aseveró.

Sobre la atrofia muscular, Lestelle explicó que: “A los pacientes que están internados tanto tiempo y mal alimentados, porque no se los puede alimentar de forma normal, se les hace alimentación enteral, que es poner una sonda nasogástrica para pasar alimentos por esa vía. También se puede hacer alimentación parenteral, que es a través de una gran vena donde se pueden pasar determinados alimentos”.

“Todo tiene que ver con la patología de base, que es la falla renal. Los riñones no solamente eliminan el agua y las toxinas del cuerpo, sino que están relacionados con todo lo que es el metabolismo; el funcionamiento pulmonar y renal están muy asociados. Ella siempre siguió con diálisis, pero a veces eso no alcanza; no te alcanza a sacar el líquido que tenés de más, como el exceso de metabolitos, y a veces la diálisis puede eliminar esos elementos que están de más”, expresó la profesional.

Antes de finalizar se refirió al trabajo de kinesiología que trascendió que estaba realizando la exparticipante de Gran Hermano. Destacó que la kinesiología respiratoria es “fundamental” y comienza desde el “minuto cero que el paciente está intubado”, no cuando le sacan el respirador.