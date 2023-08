Con el encuentro de Zapla y Lavalle empiezan a cumplirse los postergados del fútbol femenino

En la reunión de este lunes por la noche se anunció que esta tarde empezaran a completar los encuentros que quedaron postergados del fútbol femenino. El mismo se iniciará con el duelo entre las chicas de Zapla y General Lavalle por la noche en la cancha auxiliar del “Merengue”.

La apertura del libro de pases es algo recurrente en cada reunión, teniendo en cuenta que en septiembre volvería la competencia por eso ayer ya se podía realizar los nuevos fichajes hasta el 1 de septiembre. Los pases permitidos serán de 4 jugadoras, con la limitación de que no se aprobará que tres jugadoras se transfieran de un mismo club hacia otro.

En lo que respecta a la competencia del Torneo Apertura aún resta por jugarse partidos que fueron postergados o suspendidos y en este sentido se dio a conocer el programa de los encuentros que comenzarán esta tarde hasta el sábado con la siguiente disposición:

En el Estadio Auxiliar Zapla: A. H. Zapla vs. Lavalle (19.15 hs. Reserva – 21.15 hs. Primera) por la fecha 13, en tanto que por la fecha 14 en la cancha club Luján: las chicas “Granates” se medirán ante San Francisco (19.30 hs. reserva), el jueves 10.

Por su parte en la fecha 6, habrá dos partidos, el jueves 10 en la Cancha Fortín Gaucho: Los Perales vs. Lavalle (19.30 hs. Reserva – 21.30 hs. Primera) y el sábado en la Cancha Santa Catalina: Palermo vs. Gorriti (9.,30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera).

En la cancha Zapatón 1: Fundación Zapatón vs. La Viña (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera) – sábado 12. En tanto que en la cancha Ingenieros: Universitario vs. Belgrano (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera) el sábado 12.

En la cancha Zapatón 7: San Francisco vs. A. H. Zapla (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera) el próximo, al igual que en la cancha de Atlético Palpalá: las “Piratas” vs. Malvinas (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera), en la cancha de Central Norte: Talleres (P) vs. El Cruce (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera) y cerrando los encuentros postergados, en la cancha Silvestre Arquiza: Cuyaya vs. Gimnasia y Esgrima (9.30 hs. Reserva – 11.30 hs. Primera), por ahora se jugaría el sábado, pero está sujeto a modificación.