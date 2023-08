El “Lobo” volvió a perder y se despidió del sueño de ascender a primera división

Gimnasia y Esgrima de Jujuy mostró una de sus peores versiones a lo largo de un campeonato que solo espera el final. Esta vez no pudo ante Villa Dálmine que se encuentra último en la tabla de posiciones de la zona B y dejó en evidencia que está mal futbolísticamente y anímicamente.

El sueño de ascenso que es para lo que se armó este plantel quedaron en Campana y ahora deberá enfocarse en mantener la categoría. Pero no puede jugar este elenco jujeño que ya no encuentra respuestas en cada presentación. No hay nada que reclamar con algún arbitraje que haya perjudicado esta vez fue el propio Gimnasia que se hace daño, con este resultado negativo demostró que fue superado ante un equipo que no ganaba hace 13 fechas y lo convierte al encuentro del domingo en olvidable, una de las peores presentaciones del “Lobo” en años.

En Campana los encargados de derribar todo ese deseo para regresar a la máxima categoría del fútbol argentino fueron Joaquín Arzura a los 3 minutos y Francisco Molina a los 6 marcaron para los anfitriones quienes después supieron defender bien la victoria y terminaron festejando a pesar del descuento de Tévez (a los 25) para el «lobo» que solo sirvió para que el atacante se «saque la mufa» y pueda convertir, después de una situación increíble que erró apenas comenzado el partido.

La desilusión es palpable, ya que Gimnasia y Esgrima de Jujuy no solo no encontró la forma de frenar el avance de Villa Dálmine, sino que tampoco presentó un juego cohesivo y mostró nuevamente un juego desalentador. El resultado negativo resalta la fragilidad del equipo ante un adversario que no había tenido éxito en tanto tiempo y evidenció que cuando recibe un gol nunca puede revertir el resultado.

Este Gimnasia ahora deberá limitarse en terminar de la mejor manera el campeonato, tendrá dos semanas para renovarse puertas adentro, ver que se hizo mal y por qué no pensar en lo que vendrá en un futuro, el presente está terminado y aunque los números digan lo contrario, solo basta con ver el rendimiento para darse cuenta que está muy lejos de lo que pretendió al comienzo.