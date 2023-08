Gimnasia se mide ante Villa Dálmine en Campana y necesita una victoria que confirme su levantada

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se presenta en Campana ante Villa Dálmine por la fecha 25 de la Primera Nacional. Este partido será controlado por el polémico árbitro Yamil Possi y se jugará en el estadio “El Coliseo de Mitre y Puccini” desde las 15:30 por TyC Sports Play.

Se trata de algo más de tres puntos, el “Lobo” rompió en Jujuy una racha adversa de siete caídas y esta tarde no cabe otro resultado que ganar. Primera para confirmar una leve levantada y segundo porque se trata de un equipo que lucha por no descender, de volver a perder, poco a poco los de Campana se irán apagando en el campeonato.

Lamentablemente el entrenador Marcelo Vázquez no podrá contar con el delantero Abel Argañaraz, quien no fue citado y busca su salida al fútbol europeo. De igual manera esta actitud del tucumano no gustó para nada y por ahora, arreglo o no, su futuro en Gimnasia parece terminado. Esta baja obligada se suma a la de Gonzalo Rodríguez, el “Turbo” terminó lesionado y su ausencia será por varias semanas.

Quien, si retornara, es Hernán Pellerano quien está en la nómina de concentrados y además volvería a la titularidad por Cosaro. Otro que volvería es Emiliano Endrizzi por Casasola, Mateo por González y Chiozza por Rodríguez, es decir cuatro modificaciones en comparación al triunfo obtenido ante Madryn.

Entonces de no haber inconvenientes, la formación titular, saldría con: Alan Sosa en el arco, la línea de fondo con Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Emiliano Endrizzi; los volantes Francisco Maidana y Axel Abet, en tanto que en el ataque figuran Fernando Brandan, Luchas Chiozza y Joaquín Mateo, y como único punto Juan Manuel Tevez.

En tanto que el banco de suplentes estará compuesto por Julio Chiarini, Guillermo Cosaro, Esteban González, Jorge Juárez, Juan Pablo Córdoba, Diego Nakache, Nahuel Casasola, Hugo Soria y Velázquez.

Por el lado del elenco local, pasan las fechas y el tiempo se acorta para que Villa Dálmine pueda mantener la categoría. Si bien restan varias fechas por delante, la actualidad del “Viola” en el torneo no es la mejor y acumula 13 juegos sin ganar producto de dos empates y once caídas.

Con vistas a este juego, el entrenador del “Viola” no confirmó los once iniciales. Sin embargo, la principal incógnita radica en el sistema táctico a utilizar, ya que el DT mantiene la posibilidad de continuar con cuatro defensores o apostar a la línea de cinco en el fondo.

En consecuencia, Dálmine formaría con: Francisco Salerno; Agustín Pereyra, Nicolás Romat, Facundo Giacopuzzi, Federico Rosso, Luciano Maidana; Lucas Jofré, Julián Giménez Pilutik, Laureano Tello o Renso Pérez o Gonzalo Groba; Brian Conberse o Santino Forlani y Joaquín Molina.