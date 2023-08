Sin Argañaraz, el “Lobo” viaja hoy rumbo a Buenos Aires para jugar ante Villa Dálmine en la localidad de Campana

Si bien todavía no hay nada definido en cuanto a la salida de Abel Argañaraz en Gimnasia de Jujuy, el autor del último tanto del equipo no es parte de la delegación que emprenderá viaje muy temprano rumbo a Capital para el choque de mañana frente a Villa Dálmine.

El delantero no fue citado para esta final en Campana y su decisión no fue tomada de la mejor manera por parte de la dirigencia. Sobre todo, teniendo en cuenta que no hay delanteros para este tramo del campeonato por distintas lesiones que atraviesan los jugadores “Albiceleste”.

Si bien el club del exterior hizo la propuesta, primero deberá pagar una cláusula y así poder realizar la operación para contar con Argañaraz, en caso de no realizarla, el fichaje no podrá concretarse.

En cuanto al equipo, el entrenador Marcelo Vázquez no confirmó la formación titular para el partido de mañana, pero se especula que podría regresar Hernán Pellerano, esto obligaría a salir a Guillermo Cosaro y acá estaría uno de los cambios para el partido en Dálmine. Tampoco contará con Gonzalo Rodríguez desgarrado y es otro cambio obligado, tampoco con Argañaraz hasta que solucione su situación por eso podría sumarse al once un volante con función de ataque como Mateo, Nakache o Lucas Chiozza, entren en la chance. Cabe destacar que luego de este partido en Campana, Gimnasia tendrá varios días de descanso porque la Zona B no jugará el fin de semana del 13 por las elecciones nacionales, y esta situación servirá para recibir en la Tacita de Plata a Maipú de la mejor manera.

Por el lado del rival, llega golpeado y ante su gente quiere sumar de a tres. El último fin de semana cayó 3-0 ante Ferro en Caballito y agudizó su crisis futbolística e institucional. “Pese al resultado que terminó siendo fuerte y duro, pero en los últimos minutos dejamos una imagen fea que no es la que queremos ni la que somos. Arrancamos bien, fue parejo en el inicio, pero después nos costó mucho”, comenzó Renso Pérez, volante de Dálmine que entiende del mal momento. “Es un rival que viene de ganar a Madryn y tiene un gran plantel, se formó para pelear en los primeros puestos. De todos modos, esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, tenemos que apuntar a lo que hacemos para salir de esta situación que nadie se imaginó”, comenzó el jugador de Campana.