Esta tarde dará inicio la última fecha del certamen doméstico con cuatro partidos

Se viene el último capítulo del campeonato Apertura organizado por la Liga Jujeña donde Altos Hornos Zapla es el campeón y será coronado el próximo domingo ante el “Lobito” en el predio de Papel NOA.

Pero sin dudas los ojos del certamen doméstico estarán puestos en el clásico de barrios que disputarán también el domingo Atlético Cuyaya y General Lavalle donde se espera un gran marco de público en el mítico estadio de La Tablada.

Cabe destacar que, en esta fecha, Fundación Zapatón quedará libre, algo que le cayó muy bien al elenco de Beltran porque está en competencia en la Copa Federación y debe prepararse para el choque de vuelta en la próxima semana ante Monterrico.

Asimismo, desde la entidad madre del fútbol jujeño anunciaron nueva indumentaria para los instructores de la Escuela de Árbitros. Gustavo Alarcón como Ismael Zambrana se mostraron muy agradecidos por este gesto de la institución que los motiva a seguir creciendo.

Viernes: Fausto Tejerina: Malvinas vs. Ciudad de Nieva a las 16:00. Libero Bravo: San Francisco vs. Comercio a las 16:00. La Tablada: Deportivo Luján vs. Deportivo Los Perales a las 16:00. Atlético Palpalá: A. Palpalá vs. Atlético Gorriti a las 16:00.

Sábado: Fausto Tejerina: Universitario vs. Sportivo Palermo a las 16:00. La Tablada: El Cruce vs. General Belgrano a las 16:00. Plinio Zabala: Talleres de Perico vs. La Viña a las 16:00.

Domingo: La Tablada: Atlético Cuyaya vs. General Lavalle a las 16:00. Papel NOA: Gimnasia vs. Altos Hornos Zapla a las 16:00.