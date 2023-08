Impulsan una ley para promover el crecimiento de las exportaciones del agro

«Desde hace más de una década la agroindustria se encuentra estancada y es imperiosa una estrategia de inserción en el mundo como eje de desarrollo donde la demanda de alimentos, fibras, pesca y bioenergías sigue creciendo». Eso afirmaron desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en un comunicado en el que propusieron un plan integral para impulsar a la agroindustria, con foco en la política exportadora.

«El agronegocio argentino basa su capacidad de crecimiento y competitividad, a partir de su capacidad de inserción en los mercados internacionales. En la actualidad, el complejo agroexportador aporta un ingreso de divisas que se ubica en torno a los U$S 56.000 millones al año», destacaron, y afirmaron que con previsibilidad y reglas de juego claras, en la próxima década esa cifra puede ascender hasta los U$S 100.000 millones.

La primera regla que propone el CAA es un anteproyecto de Ley de Desarrollo Federal Agroexportador que contempla una serie de aspectos como prohibir -por ley- las restricciones cuantitativas a las exportaciones impuestas por el Gobierno Nacional, y evitar a futuro que cualquier gobierno intente impulsar cuotas o similares.

El Proyecto también contempla una serie de cuestiones impositivas y ambientales. «Especialmente, hace falta revisar los costos ocultos del fobbing de exportación de alimentos en containers donde la carga de tasas, demoras burocráticas y otros elementos del despacho de exportación hacen inviable una venta al exterior y son, en algunos casos, obstáculos mayores que ciertas alícuotas de derechos de exportación para las economías regionales», aseguran.

Con respecto a los Derechos de Exportación, desde el CAA consideran que son «impuestos ultra distorsivos» y aseguran que trabajan para su eliminación en todos los productos del complejo agroexportador. «El impacto fiscal de estas políticas será positivo y permitirá que el Estado asegure una recaudación adicional de U$S 32.517 millones de dólares», destaca el comunicado, y luego detalla el cálculo realizado por el CAA: «El ingreso de divisas hacia 2033 aumentará en U$S 39.044 millones, un 73% en relación a los números actuales. De esta cifra, los granos y subproductos aportarán U$S 22.897 millones».

En paralelo a este incremento exportador, aseguran, se crearán cerca de 900.000 puestos de trabajo, que representan un 40% de crecimiento en el período analizado.