El DT del “Lobo” Marcelo Vázquez empieza a definir los once para visitar a Villa Dálmine en Campana

Hace mucho tiempo que Gimnasia y Esgrima de Jujuy no transitaba una semana tranquila, sucedieron siete fechas donde el equipo se notaba golpeado por las derrotas y hasta provocó la salida de un entrenador. Pero estos días fueron distintos y permitieron preparar el próximo partido en Campana de otra manera, con otra predisposición y con ánimos renovados.

De igual manera, se cortó la racha negativa pero el funcionamiento del equipo que pretende Vázquez todavía no apareció y eso necesita que esté para consolidar próximas victorias para el elenco “Albiceleste”. Pensando en el duelo del próximo sábado a las 15:30 ante Villa Dálmine en Campana, el entrenador de Gimnasia volverá a tener a disposición a Hernán Pellerano quien cumplió la quinta amarilla y está para regresar. Aunque no se sabrá si para el once titular, porque el rendimiento de Cazula y Hernández funcionó, pero se trata de un jugador de mucha experiencia.

Para saber qué sucede con el ex Vélez y otros clubes, habrá que esperar hasta los ensayos de hoy y mañana, además el otro cambio tendrá que ver con Gonzalo Rodríguez que salió lesionado y se presume que se trata de un desgarro en su pierna izquierda, al igual que Nicolás Miracco. Lo que no se sabe es quién lo reemplazará, debería ser Abel Argañaraz pero el delantero todavía no resolvió su futuro, tiene una propuesta del exterior y está siendo analizada. En caso de concretarse no podrá estar el fin de semana y deberá empezar arreglar su salida del club jujeño.

Sin dudas que, si se confirma su partido, será un dolor de cabeza para el entrenador Marcelo Vásquez, primero por la jerarquía de Argañaraz y segundo porque en la zona de ataque no cuenta con muchas variantes. De esta manera el único titular confirmado para el duelo ante el “Violeta” es Juan Manuel Tevez, quien erró un gol increíble, pero es el que mejor demuestra en cuanto al esfuerzo que le imprime al equipo.

Es verdad que un goleador está para convertir goles y Tevez lo sabe por eso entiende que la única manera de corregir esta falencia es trabajando durante la semana para que en el partido pueda concretarse. Aunque el atacante aclaró que no busca su rendimiento personal, sino que prefiere su colaboración para el equipo, ante todo.