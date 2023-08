La designación de Yamil Possi para dirigir el partido de Gimnasia y Esgrima en Campana generó polémica

Gimnasia y Esgrima de Jujuy pudo cortar en el último partido una racha adversa y miraba con muchas esperanzas el duelo del sábado a las 15:30 en Campana ante Villa Dálmine pero ayer luego desde que la Asociación del Fútbol Argentino diera a conocer la designaciones generó mucho enojo en el mundo “Albiceleste”.

Sucede que el nombre de Yamil Possi representa un fastidio, el árbitro cobró un penal que jamás existió en el partido ante Deportivo Riestra por la fecha 17, que luego Milton Céliz cambió por gol y el “Lobo” terminó cayendo por 2 a 1, provocó un malestar enorme entre los hinchas.

En el mundo “Albiceleste” existe preocupación y todos hacen foco en esta designación que predispone de la peor manera para una nueva final que jugarán el elenco conducido por Marcelo Vázquez. Por otro lado, quien acompañara a Yamil Possi serán los asistentes Federico Pomi y Giulano Grillo, en tanto que el cuarto árbitro será Lucas Comesaña. Las redes sociales se plagaron de malestar apenas se conoció el nombre y pidieron a los dirigentes el cambio de árbitro, algo que lógicamente no se dará. Desde el plantel de Gimnasia no se expresaron y prefieren mantenerse al margen y enfocarse en lo deportivo, que tendrá el regreso de Hernán Pellerano tras cumplir la fecha de suspensión pero que tendrá la baja de Gonzalo Rodríguez que no pudo terminar el partido por una molestia muscular y es clara su ausencia en el próximo partido. Por otro lado, el entrenador empezará hoy a diagramar los once para buscar su segunda victoria en Gimnasia, aunque se estima que no habrá muchas modificaciones y se cumpliría con la frase futbolera, “equipo que gana, no se toca”.

Zona B – Fecha 25

Dep. Madryn vs. Quilmes – Árbitro: Julio Barraza

Chacarita vs. Tristán Suárez – Árbitro: Nazareno Arasa

Dep. Maipú vs. Ferro – Árbitro: Sebastián Martínez

At. de Rafaela vs. Brown de Adrogué – Árbitro: Gastón Brizuela

Mitre de Santiago del Estero vs. Atlanta – Árbitro: Nelson Sosa

Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra – Árbitro: Ariel Penel

Aldosivi vs. Estudiantes – Árbitro: Diego Ceballos

Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba – Árbitro: Lucas Novelli