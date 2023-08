Con el clásico entre Atlético Cuyaya y Lavalle se despide el Torneo Apertura

La Liga Jujeña de Fútbol dio a conocer cómo se jugará la última fecha del Torneo Apertura el lunes por la noche. Con Altos Hornos Zapla como un campeón indiscutido que jugará ante Gimnasia, se destaca el clásico de barrios que jugarán este domingo en el estadio de La Tablada Atlético Cuyaya y General Lavalle. El “Bandeño” empezó con muy buenas expectativas el certamen, pero se fue diluyendo con el pasar de las fechas. Del otro lado, el “General” que jamás compitió a lo largo del campeonato y que buscará tener una alegría nada menos que en este trascendental partido. Los dos clubes necesitan ganar tras un torneo donde fueron más las frustraciones que las alegrías.

Libre en esta fecha 19 quedará Fundación Zapatón.

La fecha comenzará el viernes con cuatro partidos, seguirá el sábado con tres choques y el domingo finalizará con dos duelos, destacándose el clásico capitalino. Aunque el campeón doméstico estará visitando al “Lobito”, un partido atractivo en otros tiempos.

Viernes: Fausto Tejerina: Malvinas vs. Ciudad de Nieva a las 16:00. Libero Bravo: San Francisco vs. Comercio a las 16:00. La Tablada: Deportivo Luján vs. Deportivo Los Perales a las 16:00. Atlético Palpalá: A. Palpalá vs. Atlético Gorriti a las 16:00.

Sábado: Fausto Tejerina: Universitario vs. Sportivo Palermo a las 16:00. La Tablada: El Cruce vs. General Belgrano a las 16:00. Plinio Zabala: Talleres de Perico vs. La Viña a las 16:00.

Domingo: La Tablada: Atlético Cuyaya vs. General Lavalle a las 16:00. Papel NOA: Gimnasia vs. Altos Hornos Zapla a las 16:00.