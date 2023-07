El socio de Gimnasia podrá ingresar el domingo con un acompañante

La institución del barrio Luján dio a conocer a sus abonados que ante Deportivo Madryn el domingo desde las 16 horas tendrá un beneficio.

El socio que esté al día con la cuota, podrá llevar a una persona como acompañante de forma gratuita. Esta campaña que fue impulsada por la dirigencia “Albiceleste” es para que se acerque todo aquel que quiera ver fútbol el domingo cuando el conjunto que dirige Marcelo Vázquez por la fecha 24 de la Primera Nacional.

Además, desde la Comisión Directiva se prepara un gran recibimiento para el equipo en forma de apoyo en este momento complicado de siete partidos en los que no puede sumar.

“Cada socio podrá ingresar con un invitado más. Le meteremos color y energía positiva para salir de esta situación”, dijo el presidente de Gimnasia, Walter Morales. Además, el dirigente máximo del club jujeño sostuvo: “Es el momento de acompañar, nosotros cometimos errores en el mercado de pases y lo asumimos, pero hay que mirar para adelante”. “Estamos en un momento malo, al igual que Aldosivi y Tristán Suárez que nos armamos para otra cosa, pero los resultados no se nos dieron, pero debemos poner la cara y estar juntos”, indicó el presidente. Aunque, aclaró “Hace siete fechas que no ganamos, pero aún así también seguimos teniendo chances de estar en el reducido, es un torneo muy parejo por eso debemos aprovechar eso y este domingo empezar a ganar”. El dirigente, también comentó “Ahora se acercó Mario Lobo a la institución, en su momento lo harán otros ex jugadores y con la experiencia de ellos, más lo que puedan aportar otros tenemos la firme convicción de que vamos a sacar adelante esta situación”. El domingo se jugará un partido importante, en donde el equipo jujeño se ve obligado a ganar, y más en condición de local y la dirigencia espera una gran concurrencia de público.