Gimnasia cayó ante Atlético Rafaela y se complicó con la zona del descenso

Gimnasia y Esgrima de Jujuy volvió a perder. Parece algo repetitivo pero que se está haciendo costumbre, son siete caídas que conducen al elenco jujeño a una de las peores rachas por torneos de AFA. Esta vez fue Atlético que lo venció en el Estadio Monumental.

Fue 1 a 0 con el solitario gol de Nazareno Fúnez -quien convirtió su primer gol desde que llegó a barrio Alberdi- luego de capturar el rebote dejado por Alan Sosa ante un remate de media distancia de Claudio Bieler a los 26′ de la primera parte. Previa falta del nueve que Rivero no cobró y terminó perjudicando al “Lobo”.

Es todo decepción en el “Lobo”, una nueva derrota agudizó el mal momento del club en el torneo de la Primera Nacional. Lejos de poder pelear un ascenso, ahora deberá sumar para evitar el descenso.

Muy lejos está este equipo para lo que se armó a principio de años, puede que los números den, pero el rendimiento y el funcionamiento evidencian uno de los peores Gimnasia en los últimos años.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán volvieron a mostrar una buena imagen como ocurriera el pasado fin de semana ante Ferro en Caballito para encadenar su segundo triunfo en fila y mantenerse en zona de Reducido con 37 puntos. Por su parte, Gimnasia cuando recibió el gol sintió el impacto y no supo ni pudo llegar al empate. Recurrió a faltas y en la segunda parte tuvo una chance pero Argañaraz no estuvo fino en la definición. Ahora se viene Madryn en Jujuy, donde la gente mostrará el fastidio con este grupo que parece no levantarse de este pésimo momento.

Síntesis:

Rafaela (1): Marcos Peano; Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo, Gabriel Risso Patrón; Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia, Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. DT: Medrán.

Gimnasia (0): Alan Sosa, Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández, Axel Abet, Francisco Maidana, Hugo Soria, Nahuel Casasola; Fernando Brandán, Gonzalo Rodríguez y Abel Argañaraz. DT: Vázquez.

Gol en el PT: 27´Nazareno Fúnez (AR).

Árbitro: Rodrigo Rivero

Estadio: «Nuevo Monumental de Rafaela”.