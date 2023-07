La oposición cruzó al Gobierno por la inflación y calentó la campaña electoral

Tras la difusión del índice de inflación de junio, que fue de 6% y alcanzó un 115,6% en 12 meses, distintos referentes de la oposición, a través de sus redes sociales, cuestionaron con dureza al Gobierno y calentaron la campaña electoral.

Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, cruzó al ministro de Economía, Sergio Massa, y lo desafió: “Escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad”. Su publicación fue acompañada por un video de gente que se queja por el aumento de los alimentos en un supermercado.

Horacio Rodríguez Larreta, otro de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, en tanto, señaló: “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes. Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”.

Por su parte, Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente en la fórmula con Juan Schiaretti, comparó la inflación de este mes con la de junio del año pasado y señaló: “Parte del relato es decir que la inflación baja”.

Diego Santilli, el candidato de Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires, señaló la inflación acumulada del 503% desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se hicieron cargo del ejecutivo y acompañó el texto con un dibujo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y Sergio Massa. “Imagen del fracaso”, se lee abajo del dibujo.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, publicó el gráfico del Indec con la inflación de los últimos 12 meses.

Por su parte, el referente y candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, comparó la situación económica argentina con algunos países de la región, apuntó contra el kirchnerismo y, fiel a su propuesta, sostuvo: “Van a pedirme por favor que cierre el Banco Central”.

El senador nacional de la UCR y precandidato a jefe porteño, Martín Lousteau, puso el acento en el acumulado de los últimos 12 meses y dijo que sólo significa más pobreza y desigualdad.

La inflación del mes de junio fue de 6% y quienes son responsables de estos números, muchos de ellos ahora concentrados en sus propias campañas electorales, siguen sin brindar respuestas.

El compañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, también remarcó el acumulado de los últimos 12 meses y afirmó que el responsable de solucionar el “primer problema de los argentinos” se encuentra “en campaña”, en alusión a Massa.

La inflación fue del 6% y acumuló 115,6% en los últimos doce meses. El principal problema de los argentinos sin resolver y quien lo debe hacer esta en campaña, con un nuevo “Plan Platita”, prometiendo bajar la inflación si gana las elecciones.

Por su parte, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, comparó los datos divulgados por el Indec con algunos números del último año de gestión de Cambiemos y recordó el impacto negativo que tuvo en la economía la victoria del Frente de Todos en las PASO del 2019.

Los que se conocieron hoy son los primeros datos desde el anuncio de la candidatura del ministro de economía, Sergio Massa. Además, será el último índice de inflación antes de las PASO del 13 de agosto. En diciembre del año pasado, cuando el ministro todavía eludía referirse a una posible candidatura, se puso como objetivo que la inflación del mes de abril estuviera por debajo de los 4 puntos. Algo que no ocurrió: el registro de ese mes fue del 8,4%. El presupuesto de este año, también optimista, estuvo diagramado teniendo como eje una inflación anual en torno al 60%. Con los nuevos datos, la inflación acumulada en lo que va del año ya es de 50,7%.

Pese a las diferencias con las expectativas generadas por Massa, el Gobierno celebró el número de mayo (7,8%) que implicó una desaceleración con respecto a abril de 6 décimas. Ahora, otra vez reforzó su entusiasmo por la nueva caída.