San Lorenzo venció 1-0 a Independiente de Medellín y dio un gran paso en los 16avos de final

El Atanasio Girardot, ubicado a 1.490 metros de altura, fue el escenario que albergó un caldeado encuentro entre San Lorenzo que derrotó 1-0 a Independiente de Medellín. Se trató de la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El gol de Adam Bareiro en el segundo tiempo le dio el triunfo al Ciclón que dio un paso clave para poder acceder a la siguiente instancia.

El temor a la derrota, la intensidad constante y la pierna fuerte fueron los elementos más destacados con los que se inició el duelo entre colombianos y argentinos en la hermosa ciudad paisa.

Sin demasiadas ocasiones de peligro, el que tuvo el mayor dominio del pleito fue el elenco liderado por el uruguayo Alfredo Arias. Sin embargo, la falta de efectividad de los atacantes locales favorecían al trabajo de la última línea del Ciclón. La inocencia de Brayan Léon, las desatenciones de Daniel Londoño y la soledad de Luciano Pons fueron algunos argumentos que permitieron explicar la gran labor defensiva del Cuervo. De todos modos, los de Boedo no lograban salir de la zona cercana a Augusto Batalla.

A la media hora cambió la dinámica del partido debido a la dura infracción que recibió Malcom Braida. Si bien Alexis Herrera había sancionado la falta con una tarjeta amarilla contra el agresor Edwin Cetré, las autoridades del VAR llamaron al árbitro para que vuelva a observar la acción a través del monitor y en un segundo análisis decidió expulsar al defensor cafetero.

En el complemento el entrenador del Ciclón, Rubén Darío Insua, se la jugó por la generación de juego y mandó a la cancha a un volante creativo como Gonzalo Maroni y sacó uno de contención, Francisco Perruzzi.

Sin embargo, con el correr de los minutos San Lorenzo dejó de presionar y no supo aprovechar el hombre de más. Esto le permitió al DIM arrimarse al campo rival, aunque sin profundidad para lastimar.

En alguna aislada el equipo Santo avisó como una clara que tuvo con clara con Marino, cuyo mano a mano lo ganó el arquero Andrés Felipe Mosquera.

Pero en la siguiente el Ciclón no perdonó y a los 67 minutos en una guapeada Adam Bareiro el delantero logró aguantar la pelota dentro del área y fulminó al Mosquera que esta vez no pudo hacer nada para evitar la caída de su valla.

La semana próxima el Ciclón buscará cerrar su clasificación a los octavos de final. El miércoles 19 desde las 21 recibirá al elenco Cafetero en el Estadio Pedro Bidegaín. En caso de avanzar lo esperará San Pablo en la siguiente instancia del segundo torneo internacional de clubes de la región.

Formaciones

Independiente Medellín: Andrés Felipe Mosquera, Jonathan Marulanda, Jhon Palacios, Víctor Moreno, Daniel Londoño, Daniel Torres, Deiner Quiñónez, David Loaiza, Edwin Cetré, Brayan Léon y Luciano Pons. DT: Alfredo Arias.

San Lorenzo: Augusto Batalla, Gonzalo Lujan, Rafael Pérez, Gastón Campi, Agustín Giay, Jalil Elías, Francisco Perruzzi, Malcom Braida, Ivan Leguizamon, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Rafael Traci (Brasil)

Cancha: Atanasio Girardot de Medellín.

Hora de inicio: 21.

TV: DSports.