Gerardo Morales y Luis Petri se enfrentaron por las protestas en Jujuy

La interna en Juntos por el Cambio sumó un nuevo capítulo este martes, con el cruce entre los precandidatos a vicepresidente de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de dos radicales, el mendocino Luis Petri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Todo comenzó cuando Petri cuestionó el manejo de las protestas sociales en esa provincia, y aseguró que «la tibieza genera pobreza y caos».

«No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores», sostuvo Petri en una fuerte denuncia contra su par de la Unión Cívica Radical.

Morales, compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, no dudó en responderle y dijo: «Estimado Luis Petri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación».

«Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país. Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa. Tampoco cómo el Gobierno nacional intentó un golpe institucional en Jujuy en el último mes, con el único objetivo de buscar impunidad», explicó.

«Todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias y muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué», agregó el gobernador.

Sin embargo, Petri no dio por terminado el intercambio y le contestó: «Estimado @GerardoMorales cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación. Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión. El orden y el respeto a la ley no se negocia. La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país, debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos».