Un ex carapintada es candidato a concejal de Juntos por el Cambio

Al igual que las controversias que envolvieron el armado de listas de La Libertad Avanzaen todo el país, Juntos por el Cambio comenzó a ser apuntado por conformar su boleta con dirigentes con expresiones clasistas y homofóbicas. En este caso, en la provincia de Catamarca, donde un ex militar carapintada se postula para concejal. Se trata de Carlos Omar Chrystiuk Kondratiuk, de 53 años, líder del grupo paramilitar y de extrema derecha bautizado “Águilas Negras”. Nacido en Lanús, participó del levantamiento carapintada de 1990 comandado por el coronel Mohamed Alí Seineldín en sus primeros años en el ejército. Actualmente es personal trainer e instructor de artes marciales y defensa personal. EnCatamarca, los comicios se realizan en simultáneo con las elecciones nacionales. Kondratiuk integra la lista «Catamarca Gana» como precandidato a concejal, referenciada con Juntos por el Cambio, que competirá en las PASO provinciales del 13 de agosto con la fórmula de Rubén Manzi (gobernador) y Silvina Acevedo (vicegobernadora) a la cabeza. La principal actividad pública del ex militar tiene que ver con ser el referente de «Águilas Negras», que escogieron su nombre inspirados en grupos paramilitares colombianos desde sus redes sociales e intervenciones callejeras realizanapología del nazismo y reivindican los delitos cometidos por la última dictadura cívico militar. La agrupación liderada por Chrystiuk Kondratiuk cuenta con una denuncia entre sus antecedentes. Fue realizada por Héctor Sebastián Ibáñez, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, quien enmarcó su iniciativa en los delitos de atentar contra la seguridad pública, el orden y el sistema democrático-constitucional, además de portación ilegal de armas de guerra y asociación ilícita agravada.En ese marco, la diputada provincial Adriana Díaz criticó en sus redes sociales la participación electoral de Kondratiuk, señalando que «esto excede una cuestión meramente política y partidaria, pues pregonar una ideología contraria a la defensa de los derechos humanos es algo grave». «A 40 años de la recuperación de la democracia, no podemos mirar para otro lado», agregó.