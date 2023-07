Gerardo Morales: “Con Horacio compartimos ideas que tienen que ver con parar a la coalición en el centro”

Como parte de su visita, junto al intendente Guillermo Montenegro, Morales mantuvo diferentes encuentros con representantes del empresariado marplatense duranre una recorrida por el Parque Industrial.

“Con Horacio compartimos ideas que tienen que ver con parar a la coalición en el centro, con la expectativa de diálogo en el marco de un desafío que tiene el país de lograr un nuevo gobierno con liderazgo”, dijo sobre la fórmula que integra junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y, enseguida, agregó: “Liderar no es andar a los gritos, ni tampoco hacerse el bravo, liderar es tomar decisiones todos los días. Con Horacio expresamos experiencia de gestión para afrontar y resolver todos los días problemas, que es lo que demanda una gestión de gobierno”.

En cuanto a la situación del país, el gobernador jujeño sostuvo: “El problema que hemos tenido estos últimos cuatro años es tener un Presidente que no lidera, con una vicepresidenta que es la jefa política de un espacio con una situación bastante anárquica: Grabois en una punta, Moyano y otros distintos actores que hacen imposible resolver los problemas del país”. Y agregó: “Hoy miles de personas no pueden ir a trabajar, estudiar o realizar trámites personales por el paro de transporte. La incapacidad del gobierno nacional para resolver problemas y garantizar una vida cotidiana normal no tiene límites”.

Por su parte, el candidato a vicepresidente sostuvo que “la estrategia del Frente de Todos es cambiar de nombre, de candidato”. “Massa juega el rol de Alberto en 2019. El otro día la vi a Cristina, que lo retaba públicamente, y él no decía nada”, dijo. Y amplió: “Es casi presidente hace casi un año, tiene la suma del poder político en la coalición Frente de Todos y no ha podido resolver nada, sino que ha profundizado mucho más el deterioro económico, la inflación, la generación de cada día más pobres”.

En ese sentido, Morales criticó: “¿Cuál es la nueva propuesta del Frente de Todos? Están los mismos: Cristina, que va a comandar, y va a cruzar cables cuando pueda, Grabois, Moyano, y todos donde puedan cruzarle un cable al Gobierno lo van a hacer. El problema es la estructura natural del Frente de Todos, que es anárquica”. Y agregó: “El Frente de Todos, es un modelo que ha fracasado en el país. Nosotros tuvimos un aprendizaje dentro de Juntos por el Cambio, porque nos fue mal y perdimos la elección en 2019, pero no éramos esta anarquía”.