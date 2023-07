En Brown de Adrogué apuntan a “fortalecer la localía” este sábado cuando reciba a Gimnasia de Jujuy

Luego del traspié ante Ferro en Caballito por 1 a 0, en Brown de Adrogué se juramentaron “dar vuelta la página” y pensar en lo que viene. Y eso es Gimnasia mañana al mediodía.

El equipo de Pablo Vicó se ubica momentáneamente en puestos de reducido. Suma 28 puntos, uno menos que Deportivo Riestra, pero si no le gana a Gimnasia de Jujuy este sábado desde el mediodía en Adrogué, puede llegar a peligrar su lugar entre los ocho primeros. Riestra visita a Rafaela y le pueda arrebatar el lugar.

Para el local, también es un encuentro importante, no solo porque se trata de ganar en casa, sino es que si Brown le gana a los de Mario Gómez va a llegar a la suma de 31 puntos en la Zona B alcanzando a Rafaela. El elenco de Pablo Vicó buscará aprovecharse de los dirigidos por Mario Gómez que están atravesando un presente complicado, dado que suman 25 unidades y se encuentran fuera de la clasificación.

«Hay jugadores que te ganan partidos y nosotros si ganamos tres partidos seguidos siempre tratamos de mejorar. Eso hace la diferencia y siempre queremos ir por más. Somos ambiciosos», destacó Kippes.

Asimismo, remarcó que “este campeonato es el más parejo de los últimos años”. Además, recordó y comparó: “El año pasado San Martín de Tucumán y Belgrano hacían diferencia en cuanto a plantel. Hoy veo a Patronato y le cuesta. Son todos duros y peleados los partidos. Se define por una pelota parada. Hay pocos equipos que juegan bien».

«Uno siempre sueña con ascender directo, es la realidad. Mientras a nosotros nos dé la posibilidad de salir primero siempre vamos a estar ilusionados. Si agarras una racha siempre te da confianza, ganar dos o tres partidos va a ser muy importante. Se viene una etapa decisiva. Aspiramos a estar cerca de los primeros puestos», aseveró.

Por último, dio una particular visión sobre los arbitrajes y se ilusionó con lo que viene: «Siempre va a pasar el tema de los árbitros, pero ya entrar mal predispuesto no hay que hacerlo. Había partidos que pensábamos que nos iban a cagar pero terminaron cobrando bien. Hay que jugar y no prejuzgar antes de tiempo. No queremos que nos saquen del objetivo, Ojalá que el sábado se pueda dar un triunfo».