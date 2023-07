Larreta contra la piquetera del iPhone y Patricia Bullrich

Continúan los cruces entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su competidora directa en las PASO, Patricia Bullrich. Ahora, por los piquetes en la 9 de julio, donde la estrella fue la quema de neumáticos y la piquetera del iPhone.

Se trata de Mercedes Martínez, del MTR, quien se puso a discutir con el cronista de A24, Marcelo Padovani, con un iPhone 14 PRO Max en la mano, mientras reclamaba planes sociales supuestamente para los pobres y necesitados.

«Esto no lo había visto antes. Es una vergüenza. Extorsionan a la gente. Mucha gente que va a la marcha aún con esta tormenta lo hace extorsionada por señoras como estas, que los aprietan con perder el plan», disparó el precandidato a presidente que comparte binomio con el presidente de la UCR Nacional y gobernador jujeño, Gerardo Morales.

A su vez, al aire de A24, aprovechó para responder de manera indirecta a las críticas que hizo Bullrich desde Twitter al decir que «la ciudad de Buenos Aires es tierra de nadie» y que con ella «esto se termina».

«Esto no se corta sacándolos. Esto se corta el 10 de diciembre sacando a los intermediarios. Esta señora no tiene que dar el plan; lo tiene que dar el Estado. El día que a esta señora le saquen el poder de dar el plan social, no van más. Van obligados. Hoy, los podría sacar el gobierno nacional haciendo esto. ¿A vos te parece que no nos harta a todos el corte en la 9 de julio? ¡Más bien! Es un dolor de cabeza para todos los que laburan», comenzó.

Ante la repregunta del periodista Esteban Trebucq sobre el uso de fuerzas de seguridad para correrlos, advirtió que para ello tendría que sacar a todos los policías de los barrios: «Pero no es por la fuerza. ¿Cómo los vas a sacar por la fuerza? ¡Es violencia contra violencia! Ahora hay menos por la lluvia pero hoy habían 30.000 personas más o menos. Los protocolos en el mundo te dicen que para poder descongestionar una manifestación necesitás 1 policía cada 3 manifestantes. Es decir, necesitabas 10.000 policías. ¿Sabés cuántos policías tiene la ciudad de Buenos Aires en la calle en este momento que estamos hablando, que es una ciudad con bastante despliegue en las calles? Entre policías caminando y patrulleros, 7.500 por cada turno, que son 4. Entonces, yo tendría que vaciar la ciudad de policías, liberar todos los barrios y mandarlos a la 9 de julio». En esa línea comparó la situación con lo que está pasando en Francia: «No lo voy a hacer. No es la forma. Este tipo de manifestaciones no es con violencia. Mirá lo que está pasando en París. Están incendiando la ciudad y lo único que hacés echar más nafta al fuego». «Hay una solución muy concreta: si la gente me elige presidente, el 10 de diciembre sacamos a los intermediarios. Esa es la manera en serio. Todo el resto son discursos. Todos estamos hartos de esto. Esta misma gente es la que después apoya al gobierno nacional y les dicen que no vayan al acto de Florencia Casamiquela (precandidata de Juntos por el Cambio a intendente de Florencio Varela)», insistió.