Caso Cecilia Strzyzowski: «Arreglo con una jueza», «show» y «si Marcela declara, se hunden los tres»

Marcelina Sena, junto a su hermano Emerenciano, ahora detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco.

«Muchos políticos corruptos hoy a mi hermano lo quieren enterrar». Apenas detuvieron al líder piquetero Emerenciano Sena (58) por la desaparición de su nuera, Cecilia Strzyzowski (28), su hermana Marcelina (57) salió a defenderlo públicamente.

La mujer quedó en el centro de la polémica cuando lo fue a visitar este martes a la comisaría 3ra. de Resistencia, en Chaco, adonde intentó pasarle dos cartas y dos pastillas que serán analizadas para determinar qué medicamento es.

«Eme, (Ricardo) Osuna (por el abogado de César) tiene todo bajo control, necesitamos que Marcela (Acuña) no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara, se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3», escribió en una de ellas, según Diario Norte.

Y agregó: «Otra cosa, me dijo que empieces hacer show, que hagas bajar tu azúcar, así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada. Están esperando los resultados de ADN, mientras no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo, ahí conviene su declaración porque si lo hace ahora ella ni nadie, va a poder agregar más ni un tipo de declaración».

En la otra carta, expresó: «Me dijo (Osuna) que si fuera tu abogado, ya ustedes estarían afuera». Luego le dejó escrito el número de teléfono del letrado y apuntó: «Llamalo y si querés poder cambiar de defensor, pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal».

El abogado de Emerenciano Sena es Juan Carlos Saife, quien le dijo a Diario Chaco que está evaluando si continúa siendo su defensor: «No he tomado ninguna decisión todavía. Lo estoy analizando y lo voy a hablar con mi defendido y tomaré una decisión al respecto».

Este miércoles, Osuna salió a desmentir las expresiones de la hermana del líder piquetero. «Estoy negando rotundamente esta situación, ni siquiera la conozco a esa mujer, no sé si es familiar o no. Patricia Acuña (hermana de Marcela) me fue a ver. No es esa señora que sale en la foto. No tengo injerencia ni tengo vinculación con la defensa de Emerenciano Sena, desconozco el estado actual de salud y la estrategia del doctor Saife», sostuvo.

«Alguien indudablemente está queriendo meter la cola para embarrar la cancha. No tengo nada que ver con la defensa de Emerenciano Sena, yo me limito a la defensa de César Sena, desconozco de dónde surge esto», insistió.

Las autoridades de la comisaría no le permitieron a Marcelina visitar a Emerenciano, quien está acusado, al igual que su esposa, Marcela Acuña (51), por «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor».

Además, su hijo, César Sena (19), fue imputado de «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género».

Por «encubrimiento agravado» permanecen detenidos cuatro colaboradores del clan Sena: el chofer José Gustavo Obregón (42), su esposa, Fabiana González (36), el casero del campo Gustavo Melgarejo (29) y su pareja, Griselda Reinoso (42).

Tras la filtración de las cartas, Jorge Cáceres Olivera, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo de la investigación, dispuso su secuestro.

En una de las misivas anteriores, que escribió Acuña en prisión, había pedido la domiciliaria para su marido porque padece diabetes y dijo no saber por qué están detenidos si «el responsable» del femicidio fue César.

Osuna aseguró que pedirá ver al joven en la cárcel y también confirmó que intentará conseguir una entrevista entre madre e hijo.

«Estoy pidiendo el tema de la entrevista, para que conversen entre ellos y traten de clarificar esto», expresó. Además, puntualizó que en el expediente «no está acreditado» que Cecilia «está fallecida» y señaló que los testimonios «no hablan de un cuerpo, hablan de un bulto».

El abogado, asimismo, afirmó desconocer el supuesto pedido de cambio de identidad del joven detenido por autopercibirse mujer: «No tengo idea del cambio de identidad, no sé de dónde surgió, en ningún momento dije eso, nadie me lo manifestó de la familia tampoco sobre ese pedido».

Esto también fue negado por el fiscal Cáceres Olivera, quien enfatizó que «no consta nada de eso en el expediente».

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.