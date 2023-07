Jorge Lanata reveló cómo Milagro Sala organizó la marcha violenta en Jujuy desde la casa donde cumple prisión domiciliaria

El programa de Jorge Lanata hizo un informe en el que un comerciante de banderas relató que en la casa de la líder de la Tupac Amaru, donde cumple prisión domiciliaria, había 20 personas.

Jorge Lanata reveló este domingo la manera en la que Milagro Sala, desde la vivienda donde cumple con prisión domiciliaria, organizó la violenta marcha en Jujuy que incluyó un intento de incendiar la Legislatura a modo de protesta por la modificación de artículos de la nueva Constitución provincial impulsada por el gobernador, Gerardo Morales.

Lo hizo a través de un informe emitido en su programa Periodismo Para Todos (PPT). Allí entregó su testimonio un comerciante de Salta que realizó una transacción comercial con la dirigente kirchnerista jujeña, quien le solicitó material para utilizar en las marchas, pero con algunas particulares condiciones.

“Mi local es público y me encargan unas banderas para la Tupac y me dicen que esas banderas las paga Milagro Sala. Después me dicen que tenía que hacerle banderas para ATE. En realidad, me dijo que era solamente para apoyar las marchas que había en Jujuy por el tema de los originarios y demás”, comenzó su relato el hombre, cuya identidad se preservó y cuyo testimonio tiene la Justicia, que allanó la casa de Sala.

Luego, agregó: “Al momento de entregarlas le mandé un mensaje a Milagro Sala para decirle que ya estaban y le decía en todo caso que me podía hacer una transferencia y me responde que ella no estaba haciendo transferencias”.

Según reveló el programa que se emite por eltrece, Sala, quien se encuentra cumpliendo una condena de 13 años de cárcel tras ser encontrada culpable de dirigir una asociación ilícita que defraudó al Estado en la llamada causa «Pibes Villeros», evitó realizar el pago vía transferencia bancaria.

“Haceme el favor, yo me cuido mucho con los CBU. ¿Vos no te animás a venir a cobrar acá a la casa? Por favor, así no te estoy depositando. Venite y te pago acá lo de las banderas”, le respondió la líder de la agrupación Tupac Amaru, por intermedio de un audio de WhatsApp. Esto fue ratificado por el comerciante: “Fui hasta su domicilio, le entregué las banderas y me pagó de contado”.

Otro audio dejó al descubierto que Sala pretendía realizar más pedidos al mismo proveedor. “El lunes o martes te voy a encargar 100 banderas más de ATE. Yo te voy a decir cuál. Después necesito más impresiones, así que te voy a contratar continuamente”, le indicó.

El informe, a cargo de los periodistas Rodrigo Alegre, Cecilia Boufflet y Tomás Vidal Adano, prosiguió con el momento en que el comerciante salteño relató el momento en que llegó a la casa de la dirigente jujeña y notó cosas fuera de lugar. “En la puerta había dos personas. Me anuncié y me hicieron pasar. Me sorprendió que tiene al alcance teléfonos celulares y cosas que la demás gente que está con prisión domiciliaria no tiene”, contó.

“Yo esperaba encontrármela sola, pero había mucha gente que estaba de visita. Por ahí la Policía hace la vista gorda. Ese día había en su casa 20 personas mínimo”, agregó.

Su testimonio coincidió con la investigación que realizó PPT, que mostró imágenes del allanamiento que, por orden del juez Rodolfo Fernández y con intervención del fiscal Diego Funes, se llevó a cabo el jueves por la mañana en la casa del barrio Cuyaya donde Sala cumple su condena.

Según ese envío, “en el lugar, además de Sala y su marido, había otras 15 personas, de las cuales 3 dijeron ser turistas de Buenos Aires, Corrientes y Misiones”. Lanata precisó a continuación que “uno de los supuestos turistas es Juan Pablo Acuña, que figura en las redes de la Tupac como el referente de la agrupación en Corrientes”.

Además, señaló que otro de los “turistas” es “Juan Manuel Estigarribia”, a quien mostró “haciendo típicas cosas de un turista”, como la presencia en marchas con los dedos en V.

En el operativo, que duró unas seis horas, la Policía secuestró dinero en efectivo, computadoras, celulares, afiches, banderas y una gran cantidad de documentación, entre la que se encontraban planillas de Excel con listados de personas que reciben planes sociales. “En la casa de Milagro Sala se controlan las altas y bajas de esos planes”, completó Lanata.

El informe detalló, además, que en el cruce de las Rutas 9 y la 52, en el ingreso a Purmamarca, existe un corte efectuado por unas 10 comunidades y que todos los días hay al menos nueve cortes en diferentes partes de la provincia y la tensión crece.

“A meses de las elecciones presidenciales, Jujuy se convirtió en el centro de una tensión social que no cede y hay un nombre que siempre vuelve: Milagro Sala”, enfatizó Lanata. El comerciante salteño no fue menos contundente: “Me di cuenta al llegar a su casa que (Sala) sigue manejando todo”.

Jorge Lanata: “Si en Jujuy gana la oposición, Milagro Sala será un problema”

En el editorial con el que dio inicio a su programa, Lanata dio un pantallazo general de lo que luego iba a verse en el informe y entregó importantes advertencias sobre el futuro de Jujuy si el oficialismo no se mantiene en el poder.

“El poder de Milagro Sala en Jujuy fue inmenso. Manejaba la Policía y la Provincia, pero todavía, de modo clandestino, ese poder existe”, disparó. Y aseguró: ¿Qué quiero decir con esto? Que si gana la oposición, Milagro Sala será un problema”.

En ese marco, el periodista se preguntó si la dirigente jujeña condenada por corrupción “tiene que estar detenida en Jujuy o sería mejor cambiarla de provincia”.

“¿Tiene que estar en su casa, con once celulares, guita y reunión de amigos?”, inquirió, en referencia a lo descubierto en los allanamientos. Remarcó, además, que “las protestas” que provocaron fuertes cruces entre Morales, por un lado, y Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por el otro, “no fueron espontáneas”.

Sostuvo, en esa dirección, que “el tiempo va aclarando la verdad de los hechos” y que “Milagro Sala, todavía, es un peligro”.

Por otro lado, vinculó los graves incidentes de Jujuy con un “nuevo estilo del kirchnerismo: protestar por algo que puede o no pasar”. “No eran pobres maestros los que intentaron quemar Jujuy. Ahora, cuando se apagó el fuego, empezaron a quedar más claras otras cosas: la nueva Constitución no prohibió los cortes de calles. La nueva Constitución dice que se presentará al Congreso un proyecto de ley sobre los cortes”, expresó.