Deportivo Riestra ganó y se acercó a la zona del Reducido en el Grupo “B” del Nacional

Deportivo Riestra le ganó ayer a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 1, como local, en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, y se acercó a la zona de Reducido en el Grupo B de la Primera Nacional, en uno de los dos encuentros que cerraron la vigésima fecha de la zona.

El delantero Walter Acuña (5m. PT) abrió el marcador y el defensor Nahuel Iribarren (46m. PT) marcó el segundo para el dueño de casa; mientras que el atacante Tomás Blanco (4m. ST) descontó para el conjunto de Caseros.

La victoria colocó a Riestra en la novena ubicación del grupo con 27 puntos, a 1 de Brown de Adrogué (28), que es el último que se clasifica al Reducido, en tanto que Estudiantes es decimotercero con 23 unidades.

Resumen

Viernes: Zona A: Güemes de Santiago del Estero 4 (Abel Masuero -en contra-, Lucas Cano, Maximiliano Casa e Ignacio Vallejos) – San Martín de San Juan 0.

Zona B: Ferro Carril Oeste 1 (Gastón Moreyra) – Brown de Adrogué 0 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 – Quilmes 1 (Tomás Sandoval).

Sábado: Zona A: Almirante Brown 0 – Guillermo Brown de Puerto Madryn 0; Nueva Chicago 0 – Temperley 0 y Deportivo Morón 1 (Ezequiel Rescaldani) – Defensores Unidos de Zárate 0.

Zona B: Tristán Suárez 1 (Santiago Rodríguez) – Villa Dálmine 1 (Joaquín Molina) y Racing de Córdoba 3 (tres de Franco Coronel) – Atlético Rafaela 3 (Nicolás Laméndola y dos Claudio Bieler, el último de penal).

Domingo: Zona A: Gimnasia de Mendoza 3 (Joan Juncos y dos de Nicolás Romano) – Alvarado de Mar del Plata 1 (José Luis Fernández); Estudiantes de Río Cuarto 1 (Facundo Castet) – Almagro 0; Patronato de Paraná 3 (Cristian González y dos de Juan Cruz Esquivel) – Flandria 1 (Alejandro Gagliardi) y Defensores de Belgrano 1 (Claudio Salto) – Agropecuario Argentino 0.

Zona B: Chacarita 2 (Ricardo Blanco y Lucioni Giménez) – Deportivo Maipú 1 (Luciano Herrera); Chaco For Ever 3 (dos de Matías Romero, el último de penal y Jonathan Dellarossa) – Aldosivi de Mar del Plata 0 y Mitre de Santiago del Estero 2 (Santiago Rosales y Rodrigo Tapia) – Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Alex Arce -de penal-).

Tiene fecha libre en la Zona A, San Martín de Tucumán.

Posiciones

Zona A: Agropecuario 38 puntos; Gimnasia M, Dep. Morón y Alte. Brown 35; San Martín T, Def. Unidos y San Martín SJ 34; Nueva Chicago y Temperley 30; Estudiantes RC 29; Patronato y Def. Belgrano 28; Güemes SE 26; Brown PM, Almagro y Alvarado 24; San Telmo 22; All Boys 21 y Frandria 20.

Zona B: Independiente Rivadavia 40 puntos; Chacarita y Dep. Maipú 39; Quilmes 34; Mitre SE 32; At. Rafaela 31; Ferro 30; Brown A 28; Riestra 27; Dep. Madryn y Gimnasia J 25; Atlanta 24; Estudiantes 23; Aldosivi 22; Racing C 20; Tristán Suárez 17; Chaco For Ever 16 y Villa Dálmine 15.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso directo a la Liga Profesional. Del segundo al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercer descenso.