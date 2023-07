Trabajadores de Niñez y Adolescencia de Tucumán exigen una Ley de Emergencia

Los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF), pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, vienen desde hace poco más de una semana realizando medidas de fuerza por reclamos que son históricos y por los que aún no han obtenido respuestas.

Desde plaza Independencia, Lourdes Vaca habló al respecto: “Venimos de años de reclamos que no han sido escuchados por el gobierno, pedimos que se declare la Ley de Emergencia en Niñez porque estamos trabajando en condiciones que son extremadamente vulneratorias no solo en los derechos de las niñeces y juventudes de nuestra provincia, sino también en los derechos de los trabajadores que estamos a la par de esas niñeces todos los días tratando de contemplar que se garanticen los derechos de todos los niños con los que trabajamos”.

“Tenemos un listado enorme de necesidades que el gobierno no llega a cubrir, ni siquiera a dar respuesta de las políticas sociales de las cuales nosotros somos agentes. Desde recursos edilicios hasta materiales, todo lo ponemos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros convivimos en instituciones que están sumamente deterioradas. Trabajamos con el sufrimiento humano”, declaró la trabajadora.

Respecto al salario y las condiciones de precariedad laboral, dijo:“Un trabajador de la DINAyF está con un básico que no supera los 25 mil pesos y de ahí una cifra incalculable en negro que nos van agregando de acuerdo a como sean estos reclamos nuestros. Hoy estamos peleando para que nos den un ítem que había sido firmado hace tres meses, que trabajamos justamente en la pandemia con poblaciones de riesgo y al día de hoy no lo cobramos”, y agregó: “Tenemos diversas formas de precariedad, desde contrataciones de un mes a un año, a contratos que no pasan a planta permanente desde hace más de nueve años”.