Gerardo Morales: «Horacio ha demostrado que no tiene jefe y eso es lo que no le perdona Macri»

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Gerardo Morales habló sobre la fórmula para la presidencia que integra junto a Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que ambos tienen la fortaleza de ser “hombres de gestión” y se refirió a la tensión interna que hay entre el jefe de gobierno porteño y el expresidente Mauricio Macri. «Horacio no tiene jefe y eso es lo que no le perdona Mauricio”, planteó.

En el marco de una visita a la provincia de Misiones, Morales hizo balance de la gestión de Cambiemos en 2015-2019 y consideró que “que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no es un éxito». «Parece que está mal si uno cree que no ha sido exitoso que hayamos dejado de gobernar para seguir transformando y que haya vuelto el kirchnerismo”, sostuvo en declaraciones a la prensa local.

“Hay que tratar de no mirarse el ombligo y creer que uno hace todo bien. Yo soy gobernador y hago cosas bien y cosas mal, nadie es infalible. La gestión de 2015 a 2019, fue un aprendizaje. Se hicieron cosas bien y también cosas mal, y decirlo no es atacar a nadie”, consideró.

La tensión entre el jefe de Gobierno porteño y la ex ministra de Seguridad, que competirán en las elecciones internas, se hizo sentir en las últimas semanas, al igual que con los dirigentes más ligados al expresidente.

La interna se agudizó cuando Rodríguez Larreta afirmó días atrás que el modelo que pretende aplicar Bullrich ya lo intentó Macri y «fracasó». Al respecto, la ex ministra lo tildó de «oportunista» y agregó: «Hay límites en una campaña. Es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable».

En ese sentido, el gobernador de Jujuy se refirió al vínculo entre el ex presidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Al señalar que “el país necesita liderazgo”, aclaró: “Horacio ha demostrado que no tiene jefe, y ese es otro problema, eso es lo que no le perdona Mauricio, Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente que no tenga un comando de afuera”.