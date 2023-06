Transporte de hacienda: el Senasa dio marcha atrás con el plan de control tras el reclamo del sector productivo

De esta manera, el sector productivo logró que no se implemente la medida.

El programa contaba con dos etapas: En la primera, el registro de habilitación cualquiera sea su estado (vigente o vencido) permitía continuar con la emisión del DT-e hasta concretar el embarque y traslado de la hacienda.

“Siempre y cuando el sistema no indique que el vehículo ‘no registra habilitación’”, comentó el organismo. Con esta implementación, los transportes cuyos dominios no se encontraran en la base de datos no podían ser incluidos en la emisión del DT-e.