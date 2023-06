Empresarios pymes reclamaron cambios en las políticas tributarias y laborales

Empresarios de pequeñas y medianas empresas reclamaron cambios en las políticas tributarias y laborales que les permitan generar mayor empleo, según los organizadores del 4to Congreso Nacional Pyme, que reunió a 1.000 empresarios y emprendedores en La Rural.

“Detectamos que hay tres problemáticas que hoy están afectando al sector, y la primera tiene que ver con el acceso al financiamiento, es una de las grandes deudas pendientes y es necesario que el próximo gobierno revise esa situación”, afirmó Christian Dátola, organizador del evento que se realizó en el Día Internacional de las Pymes.

“El otro desafío es el desarrollo de talentos, los que son propios de la industria pesada, los oficios, y los talentos de la industria del conocimiento, los cuales muchos están trabajando para afuera y el gran desafío del sector es como atraerlos con sueldos en pesos. Por último, el ecosistema pyme tiene el desafío de la transformación digital. Por supuesto que la macroeconomía es un gran problema que enfrenta la sociedad entera”, agregó Dátola.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, señaló: “Hoy Argentina es un activo público global, pero una cosa es crecer y otra es desarrollarse. Por eso exijan a la política que diga cuál es el rumbo, hacia donde vamos”.

Los empresarios intentaron sumar preguntas al funcionario sobre los temas que más les preocupan, como la inflación y la disparada del dólar que dificulta el manejo de los costos de producción.

El analista financiero Claudio Zuchovicki, que aseguró que “hoy todo el mundo está apuntando a la región. La tasa de interés está bajando y eso alienta la inversión. El mundo no tiene una crisis sistémica, y eso es porque no hubo crédito, entonces no hay deuda privada. Se fundió el país, la macro, pero la microeconomía no”.

El coordinador de Unipyme para Unilever, Federico Iaquinandi señaló: “La verdad estoy gratamente sorprendido por la convocatoria, la calidad de los expositores, de speakers y de empresas participantes es increíble, y a nosotros nos permite dar a conocer nuestro programa de unipyme, y es una forma de vincularnos de forma directa con todo el sector y poner a disposición un programa que es exclusivamente para ellos.

Asimismo, el gestor de proyectos de Alarmas Comahue, Rafael Sánchez, agregó: “Estamos abocados que a sumar en todos los aspectos, y este congreso siempre nos ha sumado mucho, con contactos, que nos conozcan. Este año el evento está más colmado de gente y nos alegra mucho, porque está muy completa la agenda”.