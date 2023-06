Dirigentes del campo se ilusionan con bajar las retenciones y presentan propuestas para acelerar la iniciativa

A su vez, para cuando se llegue a un retiro total de las alícuotas, la iniciativa contempla una reforma del impuesto a las Ganancias con distintas escalas , para proteger a los pequeños agricultores. “La idea es que haya progresividad en el pago de ese tributo”, indicó.

Por otro lado, el líder de la FAA se refirió a la postulación de Massa y reconoció que era el candidato de ese espacio más amigable para el agro. “Dentro de lo que tiene el oficialismo, es lo mejor, incluso por las mediciones de las encuestas”, afirmó.

No obstante, cuestionó la posibilidad de que pueda aplicarse una cuarta edición del dólar soja, como sugieren algunas versiones. “Eso es lo que menos me convence de las propuestas de Massa. Ha sido una ayuda a los sectores concentrados, pero no a los pequeños y medianos productores. Incluso, la última edición del dólar soja fue en detrimento de quienes están en emergencia y no pudieron cosechar, que en muchos casos no recibieron nada. Esos recursos (para pagar el tipo de cambio diferencial) podrían haberse volcado para ayudarlos”, concluyó.