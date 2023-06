Productores se niegan a ser agentes forzosos de fiscalización del Senasa en el transporte de ganado y amenazan con un cese de comercialización

Las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Baradero, Pergamino, Rojas, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Salto, Colón y Arrecifes sostuvieron que “la ineptitud de Senasa para ejercer los controles en el movimiento de hacienda ha transferido la responsabilidad a los particulares dadores de carga, de controlar que los transportes contratados cumplan todas las normas vigentes”.

“En el caso que el equipo transportista que se contrate no las cumpla, se sanciona al productor dador de carga como movimiento no permitido y la no obtención del Documento de Transito Electrónico (DT-e). No es función ni deber de los productores rurales convertirse en agentes policiales del Estado”, explicaron por medio de un comunicado.

Pomposamente, el Senasa llamó a la nueva estrategia “Plan de verificación del registro de transportes de animales”, la cual comenzó a regir de modo parcial la semana pasada.

Hasta el próximo 23 de julio los productores que tramiten un DT-e a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) deberán registrar el dominio del transporte que realizará el traslado de los animales. Al hacerlo, el sistema informará el estado de habilitación del transporte: Habilitación Vigente / Habilitación Vencida / No registra habilitación.

Durante la primera fase de prueba, el usuario podrá continuar con la emisión del DT-e hasta concretar la carga y trasladar la hacienda, siempre y cuando el sistema no indique que el vehículo “No registra habilitación”.

La segunda etapa comenzará el 24 julio de 2023: a partir de esa fecha será de carácter obligatorio el requisito de consignar el dominio del transporte y su condición de “Habilitación vigente” para los movimientos de bovinos, bubalinos, aves, ovinos y equinos destinados a frigoríficos habilitados para exportación a la Unión Europea.

En este marco, las entidades de productores del norte bonaerense señalaron que “la gravedad de estas nuevas disposiciones de Senasa amerita un fuerte rechazo de todo el sector rural con un inminente cese de comercialización de toda la producción”.