El municipio capitalino trabaja para reparar los destrozos y reestablecer la normalidad

“Esperemos que lo que pasó ayer sirva de lección. Creo que hay un repudio generalizado hacia todos los daños que nos cuestan a todos. Todo esto significa venir para atrás sobre un gran esfuerzo que viene haciendo el municipio para tener la ciudad en condiciones, presentarla al turismo, para que estemos mejor todos”, declaró el intendente Jorge.

Jorge hizo referencia a la afectación del ascensor urbano, el cual sufrió daños y tuvo que ser cerrado debido a amenazas de posibles nuevos actos de violencia que podrían poner en riesgo a los usuarios. Asimismo, mencionó los destrozos en las veredas y cordones cuneta, que requerirán una reinversión estimada de más de 50 millones de pesos para su reparación, afectando tanto al patrimonio público como al privado.

Especificó además que ha habido roturas de árboles y otras cuestiones que pasaron en el Parque Xibi Xibi, no obstante aseguró, “esto nos lleva a levantarnos hoy con más ganas que nunca, sobre todo con algo que es vital y muy fuerte e incontenible, que es la voluntad de los vecinos, de los centros vecinales que han estado con los operativos municipales, donde hemos estado los funcionarios con gente que ha colaborado para dejar algunos sectores ya en condiciones y donde no vamos a bajar los brazos para que la ciudad siga manteniendo la limpieza, el orden y de alguna manera poder contrarrestar todo esto tan devastador que ha pasado en el día de ayer”.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, resaltó el arduo trabajo llevado a cabo por todas las áreas municipales para hacer frente a la situación, “si bien es cierto, la Secretaría de Servicios Públicos como área de servicios esenciales tiene los equipos de Higiene Urbana, de la Dirección de Tránsito que están en forma permanente; a pesar del asueto, numerosos empleados municipales se presentaron voluntariamente para colaborar en las tareas de limpieza. Además, se sumaron los centros vecinales y la cámara de propietarios de taxi; recién hubo comunicación de funcionarios del Ministerio de Infraestructura de la provincia, que también están aportando”, puntualizó.

“Estamos avanzando a pasos agigantados. Arrancamos la mañana con 50 personas y ya en este momento tenemos más de 300 trabajando para volver la paisajística a la mayor normalidad posible”, afirmó Marenco. Sin embargo, reconoció que se requerirá un esfuerzo continuo para reparar los daños ocasionados en las columnas de alumbrado y otros elementos afectados. Y expresó, “este tipo de daños, no nos afectan a nosotros como municipio, como funcionarios, en particular nos afecta a todos los habitantes de la ciudad en general. Y no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista para que volvamos a tener la ciudad que teníamos hasta hace 24, 48 horas atrás”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, describió los destrozos ocasionados por las manifestaciones y enfatizó la importancia de condenar la violencia. Uno de los incidentes más preocupantes fue el intento de ingreso al Ascensor Urbano I, “afortunadamente, la estructura metálica resistió los embates, evitando un daño mayor”.

“Estamos dejando asegurado el edificio, todas las partes de los vidrios rotos, no hay vidrios disponibles en Jujuy, y tenemos que esperar a que lleguen, son vidrios laminados, como los para brisas de los autos, para que se entiendan, se rasgan pero no se puede penetrar a través del vidrio, gracias a Dios”, explicó Montiel.

Además de los daños al ascensor urbano, también se reportaron destrozos en la fuente del puente Azurduy, equipamiento urbano, cestos papeleros, bancos y tapas cámaras. Sin embargo, la mayor preocupación recae en las veredas y cunetas, tanto en el espacio público como en las propiedades privadas.

“Todo lo que tiene que ver con el espacio público, por supuesto, inmediatamente la Municipalidad va a tratar de recomponerlo. El problema son las veredas que están en los frentistas, en el usuario común, el cual no solo le produce un costo adicional al frentista que es responsable de mantener la vereda, sino de que no permite la transitabilidad por la misma sin que se genere algún riesgo de que algún peatón o haya una mamá con un cochecito, una silla de ruedas pueda circular con seguridad. De todas maneras, estamos trabajando permanentemente para dar la respuesta lo antes posible”, aseguró.