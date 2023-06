El entrenador Mario Gómez reconoció que Gimnasia jugó muy mal ante Ferro

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Mario Gómez, brindó sus declaraciones luego del encuentro en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, donde su equipo cayó por 3 a 0 ante Ferro en la fecha 18 de la Primera Nacional.

Gómez expresó su análisis sobre el partido, destacando que el equipo no logró anotar goles por segunda vez en el torneo, siendo la primera ocasión ante Chaco For Ever con un empate 0-0. En el primer tiempo, el entrenador reconoció que Ferro fue superior, teniendo mayor posesión de balón y creando más oportunidades de gol.

En el segundo tiempo, Gómez mencionó una mejoría en el juego de su equipo durante los primeros 15 minutos, pero no lograron recuperarse tras el segundo gol en contra. Señaló que hubo dificultades para mantener la posesión de balón y quedaron expuestos defensivamente.

Además, el técnico resaltó la ausencia de Maidana y Córdoba en el mediocampo, explicando que esperaban ser más sólidos en esa zona, pero las cosas no salieron como lo planeado. Por otro lado, el entrenador reconoció el buen desempeño de Ferro y mencionó que cuando se les da espacio, pueden ser peligrosos en ataque.

Sobre los refuerzos Miracco y Mateo, Gómez afirmó que son opciones a considerar para próximos encuentros, pero enfatizó en la importancia de mantener la solidez como equipo. Aunque no se mostró satisfecho con el partido, expresó conformidad con los cuatro refuerzos incorporados.

Ahora el “Lobo” tendrán una semana corta de trabajo y se prepararán para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata el próximo domingo. Afirmó que buscarán recuperar el nivel que tenían y evaluarán el estado físico de los jugadores durante la semana. Concluyendo, Gómez mencionó que, a pesar de las dificultades, el equipo mostró entrega y tuvo algunas oportunidades para empatar el partido, especialmente con una chance de Brandan. Sin embargo, después del segundo gol en contra, la situación se volvió complicada.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy buscará revertir esta derrota y volver a la senda de la victoria en su próximo compromiso, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.