Alianza fronteriza, la apuesta de privados contra el contrabando

Ante cierto adormecimiento del Estado boliviano frente al contrabando y la naturalización de este delito por parte de la ciudadanía, que consume sin evaluar las consecuencias, el sector privado e industrial del país busca generar una alianza con sus pares de países vecinos, como Perú, Chile y Paraguay, para luchar contra este ilícito, que, advierten, arrastra a otros como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata y tráfico de personas o el robo de vehículos.

Según los datos que maneja la Cámara Nacional de Industria (CNI), en 2022, la afectación del contrabando alcanzó los 3.331 millones de dólares, mientras que el 2021 alcanzó a 3.064 millones, mostrando así un incremento.

Ante esa situación, los empresarios de los mencionados países hablan de “establecer una diplomacia directa empresarial” que fortalezca las acciones de los gobiernos e incida en la opinión pública para luchar contra el delito, según explicó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, Pablo Camacho.

Ibo Blazicevic, expresidente de esa organización y conocedor también del perjuicio que ha ocasionado el contrabando en la última década, destacó la coordinación que ha decidido asumir el sector privado, considerando que existe información de comercio exterior que podría develar datos reales sobre las exportaciones de los cinco países con los cuales Bolivia tiene límites.

“Así podríamos establecer los volúmenes de exportación de esos países de productos hacia Bolivia y podríamos contrastarlos con los ingresos y las declaraciones únicas de importación, y así establecer las diferencias. Y a partir de esas diferencias podemos sospechar que se trata de contrabando y, además, podremos notificar la Unidad de Investigaciones Financieras para que a partir de los importadores identificados o exportadores que exportan a Bolivia, o importadores que no declaran las cantidades, podría iniciarse una investigación. Se podría hacer un trabajo mucho más eficiente”, explicó.

Blazicevic hace énfasis en ese punto, al advertir que uno de los problemas que han detectado para luchar contra el contrabando es la falta de información por parte de la Aduana Nacional. Ya que esa institución no permite que las cámaras gremiales, como la Cainco, la CNI o la de Comercio, accedan a una base de datos para establecer las importaciones, los volúmenes, los importadores y los precios a los cuales se importa ciertos bienes.

“Porque aparte del contrabando que conocemos y las modalidades que ya existen de contrabando, también existe el contrabando técnico. Que no es otra cosa que declarar un monto menor y subfacturar el precio de los artículos y con esa subfacturación evadir impuestos y pagar menos”, detalló, a tiempo de indicar que al tener esa base de datos de la Aduana y contrastar esa información con otros países, se podría descubrir a los “peces gordos” del contrabando.

Paraguay, la nueva ruta

En el Seminario Internacional «Del comercio informal al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando» también se analizó cómo el contrabando de cigarrillos desde Paraguay ha ido en aumento. Siendo Bolivia, específicamente las rutas del Chaco, el paso.

El investigador José Gabriel Espinoza explicó que el contrabando de cigarrillos ha pasado, de ser una actividad de pequeños grupos de comerciantes, a ser el negocio de organizaciones criminales internacionales.

Blazicevic comentó que Paraguay tiene una capacidad instalada que supera el 3.000% el consumo interno de cigarrillos, lo cual muestra que es un exportador y productor de cigarrillos de contrabando que va a la Argentina, Chile e incluso Bolivia.

Se habla un movimiento económico que supera los 800 millones de dólares cada año.

Contrabando que sale desde Bolivia

Ibo Blazicevic, expresidente de la CNI, advirtió que ya no solo se habla del contrabando de productos que ingresan a Bolivia, sino que también salen, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) identificó la salida, especialmente a Perú, de combustibles, aceite, fideos, huevo y pollo, entre otros artículos de primera necesidad.

Contrabando y baja inflación en el país

Diversos análisis, incluido el del Colegio de Economistas de Tarija, han coincidido en que el contrabando ha “ayudado” a mantener una inflación baja en Bolivia, ya que estos productos se mantienen baratos en los mercados, hecho que es aprovechado por las familias.

En Tarija, la venta de productos alimenticios ha permitido a muchas personas desempleadas generar ingresos económicos, a costa de la informalidad. Hecho que después, mediante la encuesta de hogar, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo toma como “empleo”.

Ibo Blazicevic, expresidente de la CNI, reconoce esa situación, en sentido de que el contrabando ha servido para fijar precios bajos en el mercado interno y ha forzado a la industria boliviana a mantener precios bajos también, debido a la competencia desleal.

¿Entonces, la lucha contra el contrabando no afectará al bolsillo de los bolivianos? Blazicevic no lo considera así, porque los precios de los productos bolivianos ya están ajustados a los productos importados, caso contrario no serían competitivos y no se venderían.