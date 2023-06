Denuncian trabas para acceder a un beneficio por la sequía anunciado por Sergio Massa

El productor ejemplificó que se les exige el pago anticipado del impuesto a las Ganancias cuando enfrentan una situación económica compleja. “Da la impresión de que están buscando cualquier error para negarnos los beneficios correspondientes, lo cual nos preocupa, ya que tendremos que hacer pagos anticipados del impuesto a las Ganancias sobre una campaña que va a dar quebrantos”, apuntó.

Palomo, que es productor agropecuario en Santiago del Estero y Tucumán, contó que realizó el certificado de emergencia en ambas provincias afectadas y, en el caso de Santiago del Estero, presentó la solicitud a través de la plataforma web de la AFIP porque, a diferencia de Tucumán, está homologada a nivel nacional. Sin embargo, recibió una respuesta negativa debido a un supuesto error.

“Revisé los requisitos establecidos por la ley nacional y el certificado está completo, pero como todo es sistémico en AFIP, no hay quien dé una respuesta. Los que pueden responder, en la regional de Tucumán, no manejan el sistema y no saben explicar la razón del error. No se ha cumplido la automatización de beneficios que Massa anunció para los productores en emergencia”, lamentó Palomo. Según indicó, lo misma problemática tuvieron otros productores.

Frente a esta situación, los productores afectados exigieron una pronta solución y una respuesta clara por parte de las autoridades competentes para poder acceder a los beneficios correspondientes.