Cristina cuestionó las primarias y levantó a Kicillof, en la recta final de las definiciones

Cristina Kirchner le pegó al abertismo por su decisión de ir a primarias y levantó a Axel Kicillof en medio de las versiones que indican que crecen las chances que sea su elegido para la presidencia

Desde Río Gallegos, en donde inauguró una ampliación del Hospital Regional junto a su cuñada Alicia y Gabriel Katopodis -a quien luego de su pase al kirchnerismo ahora calificó como uno «de los funcionarios que funcionan»-, Cristina le pegó duro a Alberto Fernández y a sus ministros Aníbal Fernández y Victoria Tolosa Paz, dos de los promotores de la candidatura de Daniel Scioli.

«Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que me ha pasado, como un intento de asesinato y la impunidad para quienes planificaron», dijo en clara alusión a Aníbal, que no sólo amenazó al kirchnerismo con ir a la Justicia si no permitían las primarias para el albertismo, sino que es señalado por la vice por las fallas en su custodia que casi llevan a un magnicidio.

La vicepresidenta habló con el mismo tono con el que su hijo Máximo cruzó a Alberto y Scioli mediante un comunicado del PJ bonaerense.

Cuando formamos Unidad Ciudadana vos estabas en otro lado Kato, pero debo decir que lo quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo.

Para pegarle a Tolosa Paz, Cristina subrayó con clara intencionalidad que su cuñada Alicia fue «la mejor ministra de Desarrollo Social de la historia».

«Toda esta discusión de PASO, candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible», dijo en una crítica directa a las primarias que impulsa Alberto y tomando el alerta de Massa sobre el impacto de la interna en la gobernabilidad.

«Tenés que decirle la verdad a la sociedad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, decilo», dijo en relación al acuerdo con el FMI. «Porque este préstamo no lo tomó este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno. Lo sufre este gobierno. Si te pusieron la pistola en la cabeza, no digas que está todo solucionado, todo bajo control, porque después sobrevienen crisis de representación política y propuestas de quemar aquello, reprimir», dijo en otra crítica al presidente.

«Toda la discusión de PASO o candidatura única. Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Pero es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña, ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador puso en tal provincia», dijo Cristina sobre la operación de Alberto Fernández para armar la lista de Scioli en La Rioja

En otro tramo de su discurso levantó la figura de Katopodis, a quien tenía sentado a su lado. «Cuando formamos Unidad Ciudadana vos estabas en otro lado Kato, pero debo decir que lo quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo», dijo Cristina. En efecto, en ese momento el ahora ministro de Obras Públicas acompañó a Alberto en la aventura de la candidatura de Randazzo.

Cuando se discutía en la Cámara de Diputados el pago a los fondos buitre, fue Axel Kicillof el que advirtió que si se hacía eso íbamos a terminar de nuevo en el Fondo.

«Sería injusto igualar, hay muchos funcionarios que funcionan, el problema es que no tuvimos en los que funcionan a los que estaban manejando la economía y la tarasca, ese es el problema que tuvimos, porque Kato puede ser bueno en obras públicas, Luana en el PAMI, pero acá el problema es la falta de dólares», dijo en alusión a Martín Guzmán y Matías Kulfas.

Sin menciones a Sergio Massa ni a Eduardo «Wado» de Pedro, el otro dirigente que se llevó elogios fue Kicillof. «Cuando se discutía en la Cámara de Diputados el pago a los fondos buitre, fue Axel Kicillof el que advirtió que si se hacía eso íbamos a terminar de nuevo en el Fondo», dijo Cristina al fin de su discurso. Para muchos, fue una señal de lo que puede venir, cuando anuncie que candidato apoyará.