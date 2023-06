Gimnasia y Esgrima arrolla a Olimpo de San Pedro en el Torneo de la Asociación jujeña de hockey

El equipo femenino de primera división de Hockey de Gimnasia y Esgrima dejó una huella imborrable en el campo de juego al obtener una sólida victoria por 8-0 sobre Olimpo de San Pedro.

En una exhibición de destreza y talento, el equipo de primera división femenino de Hockey de Gimnasia y Esgrima demostró su superioridad ante Olimpo de San Pedro en un partido disputado en la ciudad de Palpalá, válido por la 11ª fecha del Torneo de la Asociación jujeña de hockey.

Desde el pitido inicial, las jugadoras albicelestes se adueñaron del campo de juego y rápidamente comenzaron a imponer su ritmo. Con una estrategia bien ejecutada, aprovecharon al máximo los córners cortos y jugadas preparadas, lo que les permitió tomar el control del marcador y no soltarlo durante todo el encuentro.

El equipo dirigido por Juan Torres demostró una gran sincronización en cada acción, destacándose por su precisión y contundencia en el área rival. Rocío Scaro fue una de las protagonistas destacadas del partido al anotar dos goles, seguida de cerca por Rocío Soria, Juliana Morales Santos, Rosario Giménez, Noelia Tolaba y Daniela Tapia, quienes también dejaron su huella en el marcador con goles propios.

La defensa de Gimnasia y Esgrima se mostró sólida e impenetrable durante todo el partido, frustrando cualquier intento de ataque por parte de Olimpo de San Pedro. Agustina Domínguez, la arquera del equipo, se destacó con grandes intervenciones que aseguraron el arco en cero y contribuyeron a la victoria abrumadora.

No obstante, la jornada no solo estuvo marcada por el triunfo del equipo de primera división, ya que las categorías Intermedia y 7ma. también estuvieron en acción. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de Intermedia no pudo superar a Ciudad de Nieva, sufriendo una derrota por 5-1. Por otro lado, la categoría 7ma. se enfrentó a las Leonas, pero no logró contrarrestar su potencia, cayendo por un marcador final de 9-0.

La contundente victoria del equipo de primera división femenino de Hockey de Gimnasia y Esgrima demuestra su excelente nivel de juego y su determinación por alcanzar el éxito en el Torneo de la Asociación jujeña de hockey. Con este resultado, el equipo continúa consolidando su posición en la tabla de clasificación y dejando una marca imborrable en el deporte local.