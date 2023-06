Para el presidente de la Rural, un nuevo dólar soja a $300 suena a “poco”

Mientras otra vez corren rumores sobre la creación de un posible nuevo dólar soja diferenciado para el campo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue tajante y señaló que no cree que de “para un invento como esto”.

Las declaraciones las realizó en un mano a mano con Eduardo Feinmann en su programa por LN+. Para el dirigente, hoy “con un dólar blue a $500, un dólar soja a $300 suena a poco”, aunque indicó que “no hay nada en concreto”.

“No sé si da para un 4º dólar soja. No se si da para otro invento de estos, porque realmente el productor se fue calzando a medida que necesitaba, muchos habrán tomado ese dólar soja para encarar la futura siembra de trigo. Ahora, con una situación muy incierta, donde no se sabe cuál es la inflación, los productores vamos a cuidar lo producido porque es parte de nuestro capital de trabajo. Al no tener créditos, nosotros nos protegemos”, aseguró.

Para Pino, más allá de las entidades, sería muy interesante que la política empiece a mirar a jugadores del campo que pueden aportar y mucho. “Las fuerzas políticas tienen que integrar gente del sector en sus listas. Que haya gente idónea donde se toman las decisiones. Queremos participar no solo en la parte legislativa, sino en cualquier pueblo del interior del país”, afirmó.