Se dio a conocer la forma de disputa de la fecha doce de la Liga Jujeña

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol que se lleva adelante los lunes por la noche se programó la fecha doce. La lucha por el liderazgo, lo tiene cómodamente ubicado a Zapla y el resto con la firme intención de dar pelea hasta el final. Mientras que algunas suspensiones deben resolverse en el Tribunal de Disciplina.

Zapla continúa su imparable marcha y se mantiene firme en la cima de la tabla, sin ceder puntos en el camino. Por otro lado, La Viña se consolida como el escolta, gracias a una seguidilla de triunfos que lo mantienen en la pelea.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina deberá informar qué sucederá con los encuentros suspendidos entre La Viña y Universitario, así como Nieva y Comercio. Ambos partidos fueron suspendidos debido a la falta de documentación por parte de los clubes involucrados. Cabe destacar que el ganador del Torneo Apertura logrará el ansiado ascenso al certamen afista 2023/24 y disputará la final por la finalísima contra el ganador del Torneo Clausura.

En la primera división masculina, los partidos de la fecha 12 son los siguientes: el día viernes, en el Estadio Fausto Tejerina: Gorriti vs Belgrano a las 16:00, en el Estadio Libero Bravo: Lavalle vs Nieva a las 16:00 hs, en el Estadio Fortín Gaucho: Los Perales vs Gimnasia a las 16:00 hs, en el Estadio La Tablada: Palermo vs Malvinas a las 16:00 hs.

La fecha continúa el domingo, en el Estadio La Tablada: Luján vs Atlético Palpalá a las 11:15 hs, en el Estadio Atlético Palpalá: Comercio vs Zapla a las 16:00 hs, en el Estadio Bancario: Zapatón vs El Cruce a las 16:00 hs, en el Estadio La Tablada: San Francisco vs Cuyaya a las 16:00 hs.

Estadio Fausto Tejerina: Universitario vs Talleres (suspendido debido a que el club periqueño jugará la semifinal de la Copa Jujuy este domingo). La Viña descansará en esta fecha.