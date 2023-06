El femenino se jugará el próximo domingo

En una reunión realizada en la sala “Dr. Nassib Fiad», se definieron los detalles para la disputa de los encuentros del fútbol femenino en la Liga Jujeña. Se abordaron los temas pendientes en el calendario y se tomaron decisiones importantes para avanzar en el torneo.

Uno de los puntos destacados fue la adjudicación de los puntos a Lavalle por no presentarse a jugar su partido contra Ciudad de Nieva. Esto tiene implicancias en la tabla de posiciones y puede influir en la definición del certamen.

Se analizaron diferentes opciones para completar el calendario y se evaluó la posibilidad de disputar los partidos entre semana, con el objetivo de ponerse al día en las fechas que faltan por jugar. Esta propuesta será discutida y aprobada en futuras reuniones, ya que el torneo apertura debe finalizar en el mes de julio y el tiempo disponible es limitado. Las fechas que aún están pendientes de disputa son la fecha 2, fecha 3, tres partidos de la fecha 4 y la fecha 6. Es necesario encontrar soluciones rápidas para cumplir con el calendario establecido.

En cuanto a la fecha 12, se acordó que se jugará el domingo 11 en las categorías sub-15, reserva y primera. Los partidos se distribuyeron de la siguiente manera:

En la cancha del Fortín Gaucho: Los Perales vs. Gimnasia y Esgrima (9:15 hs. Reserva – 11:00 hs. Primera). En la cancha de Fausto Tejerina: Gorriti vs. Belgrano (10:00 hs. Reserva – 11:30 hs. Primera). En la cancha de Veteranos del Norte: Luján vs. Atlético Palpalá (10:00 hs. Reserva – 11:30 hs. Primera). En la cancha de la Fundación Valencia: Comercio vs. A.H. Zapla (10:00 hs. Reserva – 11:30 hs. Primera). En la cancha de Zapatón 1: Fundación Zapatón vs. El Cruce (9:15 hs. Reserva – 11:00 hs. Primera). En la cancha del Colegio de Ingenieros: Universitario vs. Talleres (P) (10:00 hs. Reserva – 11:30 hs. Primera). En la cancha de Zapatón 7: San Francisco vs. Cuyaya (9:15 hs. Reserva – 11:00 hs. Primera). Cancha a confirmar: Palermo vs. Malvinas (9:15 hs. Reserva – 11:00 hs. Primera), en tanto que La Viña quedará libre en esta jornada.