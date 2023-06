Camacho: «Han sido el MAS y sus dirigentes quienes abrieron las puertas a los narcotraficantes, en una convivencia que lleva años»

“Le aclaro al ministro: para llegar a este punto, con el narcotráfico dentro de las instituciones estatales, han sido el MAS y sus dirigentes quienes abrieron las puertas a los narcotraficantes, en una convivencia que lleva años, pero que se ha radicalizado en la gestión de Luis Arce y Eduardo Del Castillo”, escribió Luis Fernando Camacho, desde su encierro en Chonchocoro, líneas que fueron compartidas a través de sus redes sociales.

Esta “aclaración” aparece ante las declaraciones del ministro de Gobierno acerca de que el narcotráfico “ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones” estatales.

En un duro post, Camacho cuestiona que casi media tonelada de sustancias controladas hubiera salido del país en un vuelo de la aerolínea estatal y acusa a esa y otras instituciones de ocultar pruebas.

“Señor ministro, tenga un poco de decencia. No pueden seguir ensuciando así la imagen del país”, se dirige a Del Castillo. Y luego señala:

“Ministro, 478 kilos de droga no se suben solos a un avión. No puede pensar que vamos a creer que solo fueron dos trabajadores de bajo rango. Cuando pasan estas cosas, nada es casual. No basta con que se queje de que el narcotráfico ha permeado instituciones, los bolivianos necesitamos acciones y sanciones”.

Pero también le indica que antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia, el MAS “encontró un país libre del narcotráfico en sus estructuras estatales” y acusa a Morales de darle poder e impunidad. Lo que resume en tres puntos:

«Evo fue presidente de Bolivia y nunca renunció a la presidencia de las seis Federaciones cocaleras del Chapare; la hoja de coca que ahí se cultiva, en un 94% va al narcotráfico (dato de la ONU)». «Nombró Zar antidrogas a un dirigente cocalero, Felipe Cáceres». «Nombró a tres jefes policiales al mando de la Felcn, que terminaron como jefes de cárteles de traficantes de cocaína”.

Después de calificar la gestión de Del Castillo como “nefasta”, Camacho compara la persecución de 200 opositores, con las gestiones que efectúa para luchar contra el narcotráfico: “No es capaz de detener a ningún narcotraficante importante”, detalla.