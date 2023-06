Darío Barassi deschavó la intimidad de sus chats de WhatsApp

Darío Barassi apuesta a un formato diferente en «Ahora caigo».

Hay electricidad en el ambiente. No solo de la que circula por los enchufes de un lugar, sino de esa que explota en la ansiedad de las personas. Mientras los cables se van acomodando en el gigantesco estudio de Polka en el que se prepara el nuevo contorno del programa Ahora caigo (eltrece), su conductor Darío Barassi se mueve de un lado para el otro. Parece un chico: está expectante, contento y, también, encendido. Su energía traspasa.

El presentador habló sobre las claves de su nuevo ciclo de entretenimientos que empieza este lunes a las 18.30, definió lo que más le gusta de su rol de conductor y mostró parte de su intimidad, de un modo divertido: dijo que le encantan sus propios memes. “Soy fanático de mis stickers”, aseguró.

Cómo es “Ahora caigo”, el nuevo programa de Darío Barassi

Luego de su paso por 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi se tomó un tiempo para decidir qué proyecto iba a aceptar entre todos los que le ofrecían para conducir. Finalmente, eligió Ahora caigo (eltrece), un novedoso formato de juegos que buscará a la persona que más sabe sobre cultura general en la televisión argentina con un detalle: los participantes deberán responder bien para evitar caer al vacío.

“¿Cómo estás a horas de tu debut?”, buscó saber TN Show. “No me metas presión, que bastante nervioso estoy. Aparte estamos a tres metros de altura y eso me condiciona aun más. Estoy muy contento y muy entusiasmado, con una buena sensación. Soy un tipo bastante entusiasta, pero confío en mi intuición y en mi percepción. Siento que es un formato que es una bomba”, advirtió Barassi.

El conductor explicó que vio mucho la versión española del ciclo para meterse en la dinámica del juego. En Ahora caigo, el concursante principal llamado “protagonista” compite contra otros diez en batallas cara a cara de preguntas de cultura general que se resuelven con un sistema similar al del “ahorcado”. Los que pierden, caen, lo que genera cada vez más tensión.

Después de los diez duelos, quien haya quedado en pie, tendrá la posibilidad de duplicar su dinero a través de un juego final, en el que deberá responder correctamente diez preguntas en dos minutos. Quien gane, volverá al otro programa, en el lugar del que estuvo como protagonista, para seguir compitiendo.

“Hace poco te definiste como alguien al que le gusta ser distinto. ¿Por eso elegiste este formato diferente?”, preguntó TN Show. “Me mostraron varios formatos para elegir y el que más me tentó fue este porque tenía ciertos factores que eran distintos. Además, me permite lo que a mí más me gusta que es la interacción con la gente, con los participantes, con el público, un lugar en el que me siento cómodo”, sintetizó.

El presentador también profundizó en su personalidad. “¿Yo dije que yo era distinto? Es que de verdad me gusta ser así, pero no sé, es muy subjetivo. No me gusta seguir patrones de conductas, de estilo o de modelos. Nunca me gustó hacerlo. Tengo como un ego muy alimentado así que estoy muy conforme siendo yo mismo. Por eso voy para adelante”, lanzó.