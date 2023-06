Camila Homs se sometió a un tratamiento capilar y mostró los resultados

En los últimos días, Camila Homs mostró en sus historias de Instagram el resultado del tratamiento de hidratación capilar que se realizó y que le dejó su pelo megalacio, brillante y suave.

La exnovia de Rodrigo de Paul, quien tiene 994 mil seguidores en la red social de la camarita, subió dos videos a sus stories en los que mostró cuando le estaban pasando la planchita. “No saben cómo me está quedando el pelo de lacio”, dijo entusiasmada la participante confirmada para el Bailando 2023 (América) mientras estaba siendo peinada por la peluquera.

Cami reveló que tenía ganas de hacer este cambio hace un tiempo y ahora se animó. “Hace mucho que lo quería probar, así que acá estamos, ahora les mostramos el resultado”, expresó.

“Miren el resultado, no saben lo hidratado, lacio y suave que me quedó el pelo, pero no es un alisado, es un tratamiento que justamente hidrata el cabello y es apto para embarazadas y hasta las mamás lactantes”, explicó la novia del futbolista José Sosa.

La experta que le hizo el procedimiento comentó que se trata de un “tratamiento para restaurar la fibra capilar, que se puede realizar una vez por mes”.

Se conocieron detalles de la millonaria cifra que recibiría Camila Homs para sumarse al “Bailando”

Después de varias idas y vueltas, finalmente Camila Homs aceptó ir al Bailando 2023. En los últimos días se conoció que su participación le costaría el acuerdo millonario que tiene con su expareja Rodrigo De Paul. Según informó Ángel de Brito en LAM (América), se trata del “10% del sueldo neto de Rodrigo. Dos departamentos en Puerto Madero. Una suite en un hotel. Dos autos y sus renovaciones. 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días, un viaje a Europa”.

Sin embargo, ahora se conocieron más detalles del contrato que la modelo habría firmado para participar del programa de Marcelo Tinelli. La información fue divulgada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que “Camila tiene el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”.

Por su parte, Etchegoyen se encargó de aclarar los dichos del conductor de LAM. “Ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado”, sentenció.

También reveló detalles del acuerdo al que habría llegado la modelo con la producción del programa: “Lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”.