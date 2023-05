Economías regionales: las exportaciones cayeron un 13,5 % en abril

Las economías regionales cerraron abril con números en caída. El periodo de mayo 2022 a abril de 2023 registró una caída del 13,5 %, en dólares significó una pérdida de US$ 544 millones.

Los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron que hubo una baja interanual de 913 mil toneladas en el volumen comercializado. “Se debe a los eventos climáticos adversos, como heladas tardías, sequías y altas temperaturas estivales”, argumentó la entidad.

Cabe destacar que estas adversidades ocasionaron menos producción y una menor calidad de la producción. De esta manera, las exportaciones estuvieron por debajo del año anterior.

Se alcanzó un total de US$ 7136 millones exportados en el período de mayo 2022 a abril 2023. Por su parte, se importaron US$ 1283 millones, que arrojó un superávit comercial de US% 5.853 millones.

En volumen, en el período de mayo 2022 a abril 2023 se exportaron 5,8 millones de toneladas. Esto representó un 13,5 % menos que en el período anterior.

Al analizar los productos que mejor resultado tuvieron en este año, se desprende la yerba con un crecimiento en volumen del 36,5 %. Al mismo tiempo, le siguen el sector frutícola con el 23,8 %, el sector ganadero con 18,3 % y los lácteos procesados con 13,5 %.