La Mona 44, último campeón, se mide en San Pedro a Altos Hornos Zapla por las semifinales

La Mona 44, el actual campeón de la Copa Jujuy, buscará esta tarde desde las 16:30 horas en San Pedro ante Altos Hornos Zapla el pasaje a la final de dicho torneo. La terna arbitral será Matías Sepulveda, Víctor Cardozo y Héctor Ledesma.

En el duelo más atractivo porque se trata del último equipo que se coronó y el firme candidato a quedarse este año. Pasa que el elenco “Merengue” viene desplegando un juego vistoso en la Liga Jujeña y mostró credenciales para quedarse por primera vez con este trofeo.

Este año, una vez más, la copa vuelve a tomar protagonismo entre los clubes jujeños, que buscarán coronarse, pero también la posibilidad del acceso al torneo regional, pero también en la parte económica que sirve mucho para los planteles que juegan de manera amateur.

El equipo de Palpalá hizo una gran competencia al igual que el conjunto de La Mona, sin dudas es uno de los duelos más atractivos de esta copa, con mucha convocatoria de gente, este partido se llevará a cabo en la cancha del club Atlético San Pedro donde se espera gran cantidad de hinchas “Merengue”.

Por un lado, Zapla, líder absoluto de la Liga Jujeña, este equipo ya está clasificado al torneo regional, mientras que el club de Perico aún no. En caso de que La Mona 44 llegue a la final de esta competencia, será su segunda final consecutiva, ya que, son los defensores del título. Si bien el entrenador Martos no confirmó la formación titular, se estima que serán prácticamente los mismos que compiten en el torneo doméstico, es decir saldría con: Gómez en el arco, la defensa compuesta por Aguirre, Santillán, Facundo Torres y Narvaez, en el mediocampo Vargas, Villagra y Valenzuela, en tanto que en el ataque estarán Estopiñan, Duran y Ezequiel Guaymas.

Por el lado del último campeón, su entrenador no quiso confirmar la formación y mantendrá hasta el último para darla a conocer. Si estará Diego Sueldo, identificado con Zapla y que podría cumplir la ley del ex. La Mona 44 está a un paso de poder disputar su segunda final de manera consecutiva y no quiere dejar pasar la chance de volver a coronarse como el mejor de la provincia.