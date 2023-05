Las “Lobitas” ganaron en La Quiaca y jugarán la final de la Copa Jujuy

El pasado domingo en la primera semifinal del fútbol femenino, en el C.E.A.R. Las chicas de Gimnasia visitaron a San José en un partido que tuvo suspenso hasta la última jugada pero que el triunfo y el pasaje de la final de Copa Jujuy quedó para las “Lobitas”.

Gimnasia llegaba como firme candidato a quedarse con la serie del certamen más importante de la provincia. Y así se pudo ver en los primeros minutos. Antes de los 15´las “Lobitas” ya conquistaron el primer tanto por intermedio de Anaquín desde los doce pasos.

Este resultado le dio mucha mayor confianza a las chicas y minutos después apareció un tiro de esquina trabajado, que Peressin pudo plasmarlo en el resultado con un cabezazo. 2 a 0 y parecía trámite resuelto para las chicas conducidas por Pablo Castro.

Mucho más cuando sobre el final, la figura del partido, González, después de recibir de Castañeda, colgó la pelota en el ángulo marcando el 3 a 0.

En la segunda parte, San José salió con otra personalidad y asumió que no podía dejar pasar tan fácil el partido. Al menos tenía que complicarlo un poco y así fue. Colqui a los 14′ desde afuera del área sacó un pelotazo que se coló por detrás de Coronel marcando el descuento. Parecía que solo era para decorar un resultado, pero a los 22′ llegó otro tanto, esta vez por medio de Erazo, que capturó un rechazo, en el cual no dudó en pegarle de primera, mandando la pelota al fondo de la red dejando el partido 3 a 2 e intento poner en duda el resultado, si bien no generó mucho peligro, el resultado por la mínima hizo que podía cambiar.

De ahí hasta el final el resultado fue incierto, Gimnasia no aprovechaba las llegadas, mientras que las locales con pelotas paradas metía en un arco del elenco visitante. Fue victoria de las “Lobitas” que se fueron festejando el boleto a la final de Copa Jujuy.