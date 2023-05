Altos Hornos Zapla volvió a dar cuenta de porque es el mejor del campeonato local

Ganar, golear y gustar, es lo que se repite fecha a fecha en el equipo de Altos Hornos Zapla. Esta vez la víctima fue Fundación Zapatón que cayó por 5 a 1. Este resultado para lo único que sirve es para consolidar al equipo de Martos en lo más alto de la tabla de posiciones con 25 unidades, producto de 8 encuentros ganados y un empate. No conoce la derrota y sin dudas es el mejor equipo del certamen doméstico. Además, no es cuestión de puntos, sino también lo refleja en los goles que lleva convertidos en las fechas que jugó, nueve jornadas con 33 goles a favor y tan solo recibió 4.

Los números son ideales para el elenco “Merengue” que tiene como escolta a La Viña y Atlético Gorriti con 19 unidades, a ambos les sacó una diferencia considerable. Un poco más abajo están Los Perales que viene de ganar y El Cruce con 16 puntos, afrontaron derrotas durante el tramo del certamen por eso el “Merengue” se alejó.

Por su parte Talleres de Perico, enfocado en Copa Jujuy perdió terreno en el certamen local pero aún así puede sumar y tiene 15 unidades. Sabe que necesita agarrar una racha para terminar lo más arriba posible y dar pelea hasta el final. Por el lado de Gimnasia, volvió a la victoria el pasado domingo y sumó su tercera victoria. El “Lobito” tiene 13 unidades al igual que Sportivo Palermo.

Con 12 unidades está General Belgrano, que no puede ganar y siempre termina sufriendo los encuentros. Más abajo con 11 aparece, Deportivo Lujan y Fundación Zapatón. Con una campaña muy irregular están Atlético Cuyaya, que no puede acomodarse, Malvinas y Universitario con 9 unidades. Con tan solo 8 puntos está General Lavalle, sin dudas los de Mariano Moreno no están en su mejor momento, con el líder muy lejos, apuntan a consolidar a los jóvenes y tratar de quedarse con el clásico de barrio. Perdió mucho protagonismo en la Liga Jujeña, el “General” que viene mostrando campañas para el olvido. Atlético Palpalá está con 7, más abajo con 3 aparecen Ciudad de Nieva y Comercio. En tanto que cierra con 2 unidades, San Francisco.