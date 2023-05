Liquidaciones con el dólar agro acumulan más de US$2 mil millones

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas este miércoles por más de US$ 98,1 millones dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 2.218 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.

En este marco, el Banco Central cerró la rueda con compras por US$ 1 millón, que se suman a otros US$ 3 millones adquiridos el martes y a los US$ 7 millones del lunes.

Los exportadores liquidaron este miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 98.167.370, cifra por encima del ingreso registrado durante la sesión del martes.

De esta manera, se llegó a un total de US$ 2.218.712.510 en veintidós jornadas del también denominado “dólar agro”. El PIE IIII establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales.