Gimnasia y Esgrima está mentalizado en volver a la victoria en condición de visitante

El “Lobo” visitará el sábado por la tarde a Chacarita por una nueva fecha de la Primera Nacional y todo indica que repetiría la formación inicial que presentó en la victoria ante Mitre por 2 a 0, de local. Los dirigidos por Mario Gómez, ya pudieron cortar la racha negativa y regresar a la victoria, pero esta vez buscará el fin de semana romper otra, y es ganar fuera de Jujuy como en el debut del presente entrenador. Lleva tres partidos sin poder triunfar, un empate y dos derrotas, situación que necesita revertir cuanto antes para consolidarse como candidato al segundo ascenso a la primera división.

Si bien Sebastián Hernández terminó con un corte en el rostro y el volante Fernando Brandan con un golpe, ninguno de los dos corre riesgo de poder estar presente en San Martín por lo cual el entrenador Mario Gómez piensa en poner los mismos once, es decir repetir la formación que venció con autoridad al elenco de Santiago del Estero.

Entonces de no haber algún imprevisto de último momento, Gimnasia saldría con: Julio Chiarini; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Emiliano Endrizzi, Lucas Chiozza, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba y Fernando Brandan, Abel Argañaraz y Juan Manuel Tevez.

Para hoy el grupo “Albiceleste” volverá a entrenar en el predio de Papel NOA desde las 9.30 y será el ensayo conde el técnico terminará de confirmar el once titular, cabe destacar que mañana los citados emprenderán viaje muy temprano con destino a Buenos Aires.

“Será un choque duro para nosotros, pero creo que estamos preparados”, señaló el volante Córdoba. Al ser consultado por su rendimiento, dijo “Me siento cómodo, uno siempre trata de ayudar y esta vez me toca hacerlo desde adentro, donde más nos gusta y espero seguir respondiente”. “Ellos no perdieron, se hacen muy fuertes de local, pero nosotros también tenemos nuestras armas para salir a ganar”, cerró el volante de Gimnasia que hace algunas semanas fue convocado a la selección Sub 20 de la categoría.