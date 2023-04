Las “Lobitas” continuan en la Copa Jujuy 2023

El estadio de La Tablada volvió a ser testigo de un encuentro por la Copa Jujuy, esta vez tuvo de protagonistas a Gimnasia y C.D. y S. Parapetí por una de las llaves de cuartos de final que terminó con victoria para las “Lobitas” por la mínima diferencia. El único tanto de la noche del jueves lo hizo Anaquín.

Bajo el arbitraje de David Serapio, el encuentro copero se desarrolló con un Gimnasia que manejó la pelota como lo suele hacer, por abajo y con buen trato, pero no podía reflejarlo en el resultado. Las rivales, esperaban un descuido y así atacarlas en una mala salida o en algún error propio. Gisela Simón fue la encargada de mantener el cero en su arco y evitar que las “Lobitas” pasen a ganar rápidamente. A los 27´se rompió el cero y Gimnasia pasó a ganar, si bien no pudo estirar el resultado a favor siempre busco el arco rival. Con el transcurrir del partido, hubo una mala situación la jugadora de Gimnasia, Infante se lesionó y no pudo terminar el mismo.

El partido fue diluyéndose con el 1 a 0 pero nunca se dudó del resultado porque Gimnasia siempre supo manejarlo. Las “Lobitas” se meten en las mejores cuatro escuadras de la provincia. En consecuencia, la primera llave de semifinales de la Copa Jujuy ya está confirmada y la disputarán Gimnasia ante San José de Barrios, con sede, fecha y horario a confirmar.