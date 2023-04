Priseajniuc se fue de Talleres y Zampini asumirá como DT

Ayer mediante sus redes sociales el club Talleres de Perico dio a conocer que Sergio Priseajniuc dejó el cargo de director técnico del primer equipo masculino por cuestiones personales.

Si bien falta la confirmación todo indica que Dario Zampini será el nuevo conductor del «Expreso», en caso de asumir tendrá 15 para preparar el equipo ya que esta fecha quedara libre.

El rosarino pasó por el entrenamiento del plantel en el estadio Plinio Zabala y avisó de manera formal su salida de la institución. «Pase hoy (por ayer) a despedirme de los muchachos, agradecerles por todo este tiempo trabajado pero por cuestiones personales no podré continuar», dijo Sergio Priseajniuc. Luego agregó «Quiero agradecerles no solo al plantel sino también a los dirigentes por un buen trato que estuve, también a los medios de prensa porque realmente me sentí muy cómodo pero son cuestiones muy personales por las cuales debo estar en Rosario». Además agrego, el ahora ex entrenador de Talleres «Creo que fue el momento indicado porque el equipo tiene días ya que tiene fecha libre y servirán para preparar lo que viene».

«Llegue hasta acá pero siempre agradecido y sepan que estaré pendiente de lo que le suceda al club, deje muchos amigos en este tiempo que estuve en Perico», declaró el rosarino. Talleres de Perico suma 12 puntos en el certamen de la Liga Jujeña sin fechas suspendidas pero muy enfocadas en lo que es el Regional Amateur.