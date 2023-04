Mario Gómez planea cinco variantes para visitar mañana a Chaco For Ever

El entrenador “Albiceleste”, Mario Gómez fue cauto y no quiso confirmar la formación para el duelo que tendrá el próximo domingo desde las 17 ante Chaco For Ever por la fecha 11 de la primera Nacional.

El momento delicado por el cual transita el “Lobo” obliga a meter cambios, no se trata de ser exagerado pero dos derrotas de manera consecutiva lo ponen al elenco jujeño en una situación incómoda por eso el técnico piensa en cambiar.

Ayer en el último ensayo en Jujuy, el equipo que dispuso el técnico fue con Julio Chiarini, Álvaro Cazula, Axel Abet, Sebastián Hernández y Emiliano Endrizzi, en el medio Lucas Chiozza, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba y Fernando Brandan, arriba se mantuvo Juan Manuel Tevez y sorprendió con la inclusión de Gonzalo Rodríguez, aunque algunos se animan a confirmar que Argañaraz seguiría entre los titulares y otros no descartan la inclusión de Leandro González, que anotó dos goles en la práctica. Es decir, el ataque es donde puede radicar la duda del DT pensando en el choque ante el último de la zona B.

El grupo llegará hoy a Corrientes, no se instalará en Chaco, y tendrá el último movimiento hoy donde seguramente Mario Gómez terminará de definir la formación titular, que no tendrá a Cristian Lucchetti, Hernán Pellerano, Hugo Soria y Guillermo Cosaro, nombres de experiencia por eso el DT tomó una decisión “fuerte” en un momento que lo amerita de cara a un partido bisagra, Gimnasia necesitar volver a sumar de a tres de manera urgente. En principio ni un empate sería un resultado bueno para un equipo urgido en volver a ganar.

Cabe destacar que este partido será controlado por Maximiliano Macheroni, quien por primera vez dirigirá al “Lobo”. Además, estará acompañado por los asistentes Damián Espinoza y Leila Argañaraz, el cuarto árbitro será Francisco Acosta.

Por su parte el equipo rival, se entrenó durante la semana a las órdenes del técnico, Diego Osella, quien ensayaría, al menos, tres modificaciones respecto de la alineación inicial que presentó el domingo en Caballito, con la vuelta del arquero titular, Gastón Canuto; y del volante Leandro Allende, como hechos principales.

Salvo algunos pasajes esporádicos, el “Negro” no ha logrado tener un juego fluido y si bien pudo haber cosechado algún punto más, el lugar que ocupa en la tabla refleja fielmente el momento del equipo, que no cambió sustancialmente la imagen ni con la llegada del actual cuerpo técnico.

Duelos de necesitados para mañana a las 17 horas, en un Gigante de la Avenida “Juan Alberto García” que tendrá sus instalaciones plenamente disponibles, luego de las obras que se realizaron durante los últimos meses.