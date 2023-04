Hoy se disputarán los encuentros postergados de la tercera fecha

En la tarde de hoy la Liga Jujeña de Fútbol Masculino disputará los partidos pendientes de la fecha 3. La próxima semana se jugarán dos encuentros más.

Por distintos motivos estos encuentros no se pudieron disputarán, pero aprovechando el asueto capitalino por el 19 de abril, los dirigentes de la entidad madre del fútbol jujeño programaron que desde las 16:30 en el estadio de La Tablada jueguen Ciudad de Nieva y Atlético Palpalá. El elenco de Matías Arnedo llega de sumar una victoria y cosechar una nueva victoria sumará mucho no solo para la tabla de posiciones sino para lo anímico luego de un arranque no deseado. Del otro lado, el “Pirata” que cayó en su última presentación y parece no poder levantarse de los duelos ante Zapla.

El otro partido de la jornada se dará en el escenario del “Fortín Gaucho” entre Los Perales y Sportivo Palermo a partir de las 16:30. Ambos ganaron en la fecha 5 y llegan con la intención de prolongar su buen momento.

El resto de los suspendidos fue diagramado para el miércoles 26 de abril también en el escenario de Avenida Córdoba con el duelo entre La Viña ante San Francisco desde 16.30 y al mismo horario, pero en el estadio Fausto Tejerina se medirán Atlético Gorriti frente a Deportivo Luján.

Con respecto a los encuentros del fin de semana, quedó establecido que comenzará el viernes con el duelo entre Fundación Zapatón y La Viña a las 16:30 en la cancha de Bancario, en La Tablada Cuyaya ante Gimnasia al mismo horario, al igual que San Francisco ante Zapla en Mariano Moreno.

El sábado habrá tres encuentros, en el Fausto Tejerina Universitario y Belgrano, en La Tablada Palermo con Gorriti y Atlético Palpalá ante Malvinas, todos desde las 16:30. Se cierra el domingo con tres duelos, La Tablada albergará Los Perales y Lavalle desde las 11:30, por la tarde en Perico, Talleres hará de local ante El Cruce desde las 16:30 y en idéntico horario, pero en La Tablada Luján y Nieva. Queda libre en esta oportunidad Comercio.

Por otro lado, el lunes por la noche en la reunión de la Liga se trató un tema delicado, que es en referencia a los disturbios ocasionado en la cancha de Gorriti en el partido entre Malvinas y Talleres, donde se resolvió que los héroes no contarán con la presencia de público tanto de local como visitante. Algo que ya evaluaba su presidente para no perder la localia en el Fausto Tejerina y eso derivará en un incumplimiento.